Сергей Оборин возглавил «Факел»

сегодня, 15:45

«Факел» объявил о назначении на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова.

62-летний специалист рассказал о своей задаче.

Главная цель - создать боеспособный коллектив единомышленников. Задача-минимум - не оказаться в зоне вылета по итогам грядущего чемпионата ФНЛ , а задача-максимум - побеждать в каждом матче. Необходимо избежать повторения не самых лучших результатов «Факела» в двух предыдущих сезонах.

Оборон с 1995 по 2006 года работал в пермском «Амкаре», также трудился в «Крыльях Советов» и «Сибири».