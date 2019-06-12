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Сергей Оборин возглавил «Факел»

сегодня, 15:45

«Факел» объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова.

62-летний специалист рассказал о своей задаче.

Главная цель - создать боеспособный коллектив единомышленников. Задача-минимум - не оказаться в зоне вылета по итогам грядущего чемпионата ФНЛ, а задача-максимум - побеждать в каждом матче. Необходимо избежать повторения не самых лучших результатов «Факела» в двух предыдущих сезонах.

Оборон с 1995 по 2006 года работал в пермском «Амкаре», также трудился в «Крыльях Советов» и «Сибири».

По итогам сезона воронежский «Факел» занял 17-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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сегодня в 15:50
Глубоко в нафталин копнули эти ребята из Воронежа.
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