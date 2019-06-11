Фонсека - новый главный тренер «Ромы»

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что Паулу Фонсека - новый главный тренер команды, как это и ожидалось ранее.
Контракт специалиста с римлянами рассчитан на два сезона.
Пресс-служба «Ромы» сообщает, что Паулу Фонсека - новый главный тренер команды, как это и ожидалось ранее.
Контракт специалиста с римлянами рассчитан на два сезона.
ЗЫ Раньери надо обратно в Англию, вот бы ему Челси потренировать?
ЗЫ Раньери надо обратно в Англию, вот бы ему Челси потренировать?
Центральное тв знатно мозги тебе промыло.
Положение граждан России нечем не лучше граждан Украины.
Центральное тв знатно мозги тебе промыло.
Положение граждан России нечем не лучше граждан Украины.