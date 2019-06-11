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Фонсека - новый главный тренер «Ромы»

сегодня, 11:14

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что Паулу Фонсека - новый главный тренер команды, как это и ожидалось ранее.

Контракт специалиста с римлянами рассчитан на два сезона. 

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Все комментарии
Left Boy
Left Boy ответил Заур-ЗВЕРЬ
   133 / 747
сегодня в 12:43
Уже тренировал, хватит
Sadjon
Sadjon
   322 / 747
сегодня в 12:27
Трудно ему придется в Роме....
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:26
Рано Раньери поменяли, кот в мешке прост этот Фансека для Ромы.
ЗЫ Раньери надо обратно в Англию, вот бы ему Челси потренировать?
Kresi frok
Kresi frok
   200 / 747
сегодня в 12:11
А куда старика Раньери слили?
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 747
сегодня в 12:03
Шило на мыло поменяли.
spartach091
spartach091
   54 / 747
сегодня в 11:49
В каком кошмаре?

Центральное тв знатно мозги тебе промыло.

Положение граждан России нечем не лучше граждан Украины.
cska plus
cska plus
   34 / 747
сегодня в 11:38
Ноги сделал.
dimagas1
dimagas1 ответил No pupsiks
   76 / 747
сегодня в 11:35
От хохлов еле смылся, не смог в этом кошмаре.
    No pupsiks
    No pupsiks
       8 / 747
    сегодня в 11:25
    От хохлов еле смылся, не смог в этом кошмаре.
    dimagas1
    dimagas1
       76 / 747
    сегодня в 11:17
    Не тянули в Риме.
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