«Спартак» может купить нападающего «Ромы» за 7 млн евро

сегодня, 09:03

«Спартак» близок к трансферу форварда «Ромы» .

Москвичи предложили 22-летнему аргентинцу зарплату, которая составляет 1,8 млн евро в год. Сумма трансфера может составить 7 млн евро. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн лично руководит переговорами.