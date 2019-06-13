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«Спартак» может купить нападающего «Ромы» за 7 млн евро

сегодня, 09:03

«Спартак» близок к трансферу форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе.

Москвичи предложили 22-летнему аргентинцу зарплату, которая составляет 1,8 млн евро в год. Сумма трансфера может составить 7 млн евро. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн лично руководит переговорами.

В минувшем сезоне игрок выступал за АЕК на правах аренды (провел 27 матчей в чемпионате Греции, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи). Ранее сообщалось, что на футболиста также претендовал ЦСКА.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   116 / 756
сегодня в 10:08
Задолбали все эти "следят" ,"может приобрести" ,"интересуются","претендуют",поспорят за" ....! Вот когда купят ,тогда пусть и пи....дят !!!! Кому нужны эти вбросы ? Ну если только для лазурной и красно-синей соккеровской гопоты ???!!!
cska plus
cska plus
   39 / 756
сегодня в 10:05
Мы дарим спартаку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 756
сегодня в 10:01
Спартак экономит на скаутах, подбирая всех, кем интересовался гинер-клаб...
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 756
сегодня в 10:00
Ну вот Федуна опять начали разводить по новой!
11 января 2015 стоил 6,00 млн. € но потом цена упала и на 21 мая 2019 г. он стоит 4,00 млн. €
Инфа с маркета!
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   663 / 756
сегодня в 09:58
возьмут только если он хрюкать умеет а если нет то тяжело адаптироваться будет
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 756
сегодня в 09:56
Шлакову шлак. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 756
сегодня в 09:55
Прочитав это аргентинец возьмётся за справочники, узнать что такое Спартак. Прочитав о их рекордах и судейских чемпионств скажет ну его на. Гыгыгы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 756
сегодня в 09:49
Измучилась Рома с "этим приобретением".......
Куда только не пихала его в аренды... в «Ньюэллс Олд Бойз»....в "Лилль"....в "Гранаду"....в "АЕК"......
Наконец то итальянцы нашли достойную гавань для своего путешественника...да ещё и заработать на этом..))))
Samuelsen
Samuelsen
   653 / 756
сегодня в 09:41
Складывается такое ощущение, что селекционный отдел спартака сидит и высматривает кем интересуется ЦСКА и после начинает так же проявлять интерес к этому же игроку, дабы он значит хороший. Какой по счету уже такой игрок..?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   11 / 756
сегодня в 09:36
Свиньи врут всё, никто в такую слабую команду из Европы не пойдет.
liverpool-today
liverpool-today
   304 / 756
сегодня в 09:26
Вряд ли кого заманишь в Спартак с Италии после Массимо. Он сможет все в красках рассказать про райскую красно белую жизнь
Ладожский
Ладожский
   203 / 756
сегодня в 09:07
Свиньи столько много смеялись над аргентинцами.
STVA 1
STVA 1
   38 / 756
сегодня в 09:05
Вчера было 8 млн .
Brutalny
Brutalny
   112 / 756
сегодня в 09:05
Аргентинец ужаснется, когда узнает и будет даром играть в Роме, только не в спартак.
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