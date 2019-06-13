«Спартак» может купить нападающего «Ромы» за 7 млн евро

«Спартак» близок к трансферу форварда «Ромы» Эсекьеля Понсе.
Москвичи предложили 22-летнему аргентинцу зарплату, которая составляет 1,8 млн евро в год. Сумма трансфера может составить 7 млн евро. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн лично руководит переговорами.
В минувшем сезоне игрок выступал за АЕК на правах аренды (провел 27 матчей в чемпионате Греции, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи). Ранее сообщалось, что на футболиста также претендовал ЦСКА.
11 января 2015 стоил 6,00 млн. € но потом цена упала и на 21 мая 2019 г. он стоит 4,00 млн. €
Инфа с маркета!
11 января 2015 стоил 6,00 млн. € но потом цена упала и на 21 мая 2019 г. он стоит 4,00 млн. €
Инфа с маркета!
Куда только не пихала его в аренды... в «Ньюэллс Олд Бойз»....в "Лилль"....в "Гранаду"....в "АЕК"......
Наконец то итальянцы нашли достойную гавань для своего путешественника...да ещё и заработать на этом..))))
Куда только не пихала его в аренды... в «Ньюэллс Олд Бойз»....в "Лилль"....в "Гранаду"....в "АЕК"......
Наконец то итальянцы нашли достойную гавань для своего путешественника...да ещё и заработать на этом..))))