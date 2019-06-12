«Динамо» предложило 3 млн евро за Игоря Коновалова, «Рубин» хочет 5 млн

сегодня, 20:59

Полузащитник «Рубина» попал в сферу интересов «Динамо».

Московский клуб уже предложил за 22-летнего игрока 3 млн евро, однако казанцы хотят 5 млн.

Есть нестыковки и по зарплате: «Динамо» готово платить Коновалову 500 тысяч евро в год, а сам футболист намерен зарабатывать 700 тысяч.

«Сейчас стороны близки к соглашению, и если не возникнет непредвиденных обстоятельств, Коновалов перейдет в „Динамо“. „Рубину“ отчаянно нужны деньги, и москвичи могут им в этом помочь», — сообщает источник.

В минувшем чемпионате России Коновалов принял участие в 27 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи, а также получил 7 жёлтых карточек.