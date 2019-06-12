«Динамо» предложило 3 млн евро за Игоря Коновалова, «Рубин» хочет 5 млн

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов попал в сферу интересов «Динамо».
Московский клуб уже предложил за 22-летнего игрока 3 млн евро, однако казанцы хотят 5 млн.
Есть нестыковки и по зарплате: «Динамо» готово платить Коновалову 500 тысяч евро в год, а сам футболист намерен зарабатывать 700 тысяч.
«Сейчас стороны близки к соглашению, и если не возникнет непредвиденных обстоятельств, Коновалов перейдет в „Динамо“. „Рубину“ отчаянно нужны деньги, и москвичи могут им в этом помочь», — сообщает источник.
В минувшем чемпионате России Коновалов принял участие в 27 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи, а также получил 7 жёлтых карточек.