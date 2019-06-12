Старые грабли. «Спартак» ищет нового Дзюбу

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Похоже, фантомные боли по утраченной любви приведут к приглашению еще одного футбольного Артема. Но что из этого получится?

Зе Луиш мечтает играть за «Порту»

О продаже форварда говорят давно, а с точки зрения финансов - верное решение. Жозе неплохой форвард. Физически крепкий центральный нападающий, один такой в команде. Луис Адриано из другого теста по стилю, а комментарии по игре Мелкадзе оставим до тех времен, когда будет соответствовать заявке из ЛЕ .

А вот и подобрались к причине, почему Зе Луишу пора покинуть «Спартак». Нападающий из Кабо-Верде достаточно опытный – 28 лет стукнуло в январе, достаточно результативный – впервые с 2011 года забил в национальной лиге 10 мячей, повторил личный рекорд, да и физически выделяется – 4.8 победы за игру наверху за матч в ЛЕ , чтобы быть ценным лотом на торгах с иностранными клубами.

«Спартаку» же, чтобы покупать, нужно и продавать. Ведь взяли Рошу за 12 млн евро – отдали в аренду за 750 тысяч. Взяли Ханни за 8 миллионов – не получат такие же деньги за алжирца. А вот Зе Луиш с 2015 года поднялся в цене с 6.5 млн евро примерно до 15, почти в 2.5 раза. Если выручить за его контракт приличные деньги – получат успешный по финансам трансфер. Если сам форвард созрел и просится обратно в Португалию.

Согласитесь, играть за «Порту» банально интереснее, чем за «Спартак» в его нынешнем состоянии. Интереснее, пусть «драконы» и не чемпионы Португалии, конкуренция там выше, а место в ЛЧ пока себе не гарантировали – сыграют в квалификации, как и «Краснодар».

«Спартак» в поисках нового Дзюбы

Когда Зе Луиш уйдет, Цорну и компании придется найти ему адекватную замену. И могут даже Заболотного подписать. Хотя куда лучше подыскать форварда, который сможет играть без перепадов. Ведь у Жозе в этом сезоне 10 голов, а годом ранее – 2, пускай и минут на поле тогда провел намного меньше. Проблема Зе Луиша в отсутствии стабильности. Кроме того, не сказать, что игра «Спартака» была поставленной.

Добавьте сюда тот факт, что у центрального нападающего лишь сейчас впервые стало чуть меньше промахов из верных позиций – если сравнивать xG в РПЛ за четыре года. Так что Кононов еще вчера должен был искать форварда, который органичнее впишется в игру «Спартака». Но есть одна загвоздка на пути к светлому будущему. В конфликт с потребностями тренера вступит наличие непреодолимой силы.

Как у Гинера есть «блудный сын» Лав, так у Федуна свой – Дзюба всегда возвращался, а потом взял и ушел в «Зенит». И это ранило босса «Спартака». Обратите внимание, что «красно-белые» упрямо топчутся вокруг фигуры крепкого центрального нападающего. Зря так делают? В их случае ответ «пять», а не «сорок два». Для «Спартака» 5 – ответ на главный вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого. Это разница мячей за сезон, показатель деградации.

У «Зенита» ведь 28 со знаком плюс. У «Локомотива» разница - 17, у «Краснодара» - 32, у ЦСКА – 23. Причем только «быки» и «армейцы» пропустили намного меньше, чем «Спартак». Оборону Кононова ругали по делу, как и опорную зону в защите. Но сезон провалила атакующая линия в целом, установив антирекорд клуба по забитым мячам в чемпионатах России.

Москвичи без концепции в нападении

У «Оренбурга» на три гола больше, чем у «Спартака». У центральных хавбеков Глушакова и Фернандо в сумме 6 мячей, у атакующих Ханни, Ташаева, Ломовицкого, Мелкадзе и Попова вместе – один. Еще есть Луис Адриано с шестью, но у бразильца легкое отношение к жизни, как и у самого Зе Луиша. Такие люди забивают много, только если Мистер выстроил игру. Но дом, который построил Джордж, пока стоит на песке.

Так что летом 2019 года «Спартак» займется клубным призванием последних лет – искать себе Дзюбу. Очевидным кандидатом является Комличенко. Но российские форварды – фигуры ранимые и зависимые. Дзюба мог легко провалить вместе с «Зенитом» весну, если бы не появление Азмуна. Смолов не смог стать главной звездой атаки в «Локомотиве», Чалов объективно подрос, но тоже зависим от состояния команды.

А Зе Луиш думает о себе, с чемпионского года по сторонам не оглядывается, ассистами балует редко. При этом у «Спартака» попросту нет людей с последним пасом. Рекорд по передачам под удары за игру остался у Промеса, сыгравшего пять туров. Дальше идет Фернандо – еще один кандидат на расставание, а потом – Комбаров и два форварда. Другими словами, условный Комличенко придет в команду без паса на рослого форварда.

«Спартак», скорее всего, снова подпишет «Дзюбу» как амплуа, а на Азмуна и Дриусси денег не хватит. А вспомните чемпионский сезон! Там спасли победы по 1:0, рекорд по голам после ударов из-за штрафной и индивидуализм Промеса. Концепции нет давно.

«Спартаку» нужно больше Квинси

Какой столб, какие навесы? Пора копать глубже. Признать, что Ташаев и Ломовицкий – промахи. Кстати, если бы «Спартак» прошлым летом умудрился подписать Жоаозиньо, то с его количеством голевых, как в «Динамо», могли как минимум выше ЦСКА финишировать. И сам «Урал» в Кубке России пройти, сыграв позже в финале. Также пора осознать, что Ханни не вписывается в схемы в качестве вингера.

А Еременко тренеру Кононову оказался не нужен, раз он за него не дрался. Так что будут искать после продажи Зе Луиша и подпишут именно форварда, тогда как дополнительно нужны новые Промесы. Федун одобрит подписание аля-Дзюба, но догадаются ли окружить новичка правильной поддержкой? «Спартак» забил на 21 гол меньше, чем «Зенит» с проклятым в офисе московского клуба якобы «деревянным» предателем Артемом.

У московского клуба было 5-е место по качеству моментов и 9-я позиция по реализации лучших шансов. Нет в РПЛ другого богатого клуба из числа фаворитов, у которого так мало «голов из ничего». Вопреки качеству игры, «Спартак» единственный клуб, который отстает. И проблема не только в том, что Луис Адриано и Зе Луиш – весельчаки, которые даже после шокирующих для фанатов поражений пьют и веселятся.

Да, форварды любят погулять и не переживают после влетов. Но и серьезный мастер не справится, если не догадаться оглянуться назад. В чемпионском сезоне 12 голов забил вингер Промес, а дальше шел Глушаков с 8 ударами. Проблемы с концепцией игры на форварда были давно. Упало качество вингеров – остался один Мельгарехо из приличных (и нестабильных), и сразу вылезли все проблемы.

Денег на новую тройку никто не даст

Задача выиграть чемпионство к столетию «Спартака» не подразумевает покупку тройки атаки в стиле Салаха, Фирмино и Мане. Не их буквально, хотя двумя интересовались. Но «Спартаку» точно нужны два Промеса и один новый форвард, к которому не будут готовы соперники. Ведь нападающих недобор. Если войдут в сезон только с Луисом Адриано и Мелкадзе из форвардов, тогда какие могут быть вопросы?

Цорну сейчас мало удачно продать Зе Луиша, нужно еще и грамотно вложить деньги. Можно подыскать нового Эменике, но вспомните, у кого в «Спартаке» получалось лучше, чем у Дзюбы почти всю карьеру. Пригодился бы новый Веллитон – кстати, он лишь на полгода старше, чем Луис Адриано. Но форварда с чутьем – у экс-нападающего клуба 61 гол в 133 играх, селекционеры «Спартака» в современных условиях рынка вряд ли найдут.

Не хватит ни денег, ни квалификации. Значит, риск, что Комличенко согласится, а в итоге ему испортят карьеру, высокий. «Спартак» ужасно атаковал как команда, не как отдельно взятые Зе Луиш и Луис Адриано. И тут уже вопрос к Кононову. Он понимает, какую команду строит или просто свадебный генерал в трагикомедии, где «Спартак» ищет форварда аля-Дзюба?

У Артема, если отнять последние полгода в Москве, когда уже был в режиме «ухожу в „Зенит“, надо играть круче», средняя результативность за «Спартак» всего 1 гол в 5 матчах. У Зе Луиша ситуация лучше, по голу в каждой третьей игре, но показатель вингера Промеса легко бьет оба – гол в каждом втором матче. Что это значит? Что речь не о теории, а о доказанном факте – в «Спартаке» после ухода Веллитона нет правильной, работающей и эффективной концепции игры на центрального форварда.

И стабильного форварда, который хотел бы играть в Москве, нет. Мовсисяна хватило на сезон, Эменике сразу убежал, как только его уголовное дело в Турции заглохло. И ничего нового тренеры «Спартака» не предложили. Луис Адриано стареет, лучшее, что есть у Мелкадзе – новая зарплата, а Зе Луиш может уйти. Тем временем «Зенит» придумал Азмуна к Дзюбе, у «Краснодара» два воспитанника в атаке плюс Ари, у ЦСКА – Чалов, Сигурдссон и Бийол, у «Локомотива» - Миранчуки, хотя есть проблемы с центральным форвардом.

А что за атакующей душой у «Спартака»? Попытка найти нового Дзюбу, чтобы у того тоже не все получилось, а также минимальные шансы, что потенциальный новичок – например, Рафаэль Двамена, станет лидером атаки. Но понятно ведь, чего не хватает для борьбы за высокие места: не просто нападающего, а покупки нового Промеса к новому Веллитону. В середине июня никаких серьезных намеков, что ищут такую парочку или всерьез могут вернуть Квинси, не обнаружено.