Гильерме может перейти в «Спартак»

сегодня, 18:13

«Спартак» хочет подписать вратаря «Локомотива» и сборной России Гильерме.

У 33-летнего голкипера через полгода заканчивается договор с «Локо», а с подписанием нового контракта возникли проблемы. Гильерме хочет зарплату в размере 3 млн евро, а также подписной бонус - те же 3 млн евро. «Железнодорожники» считают эти требования слишком завышенными. Этой ситуацией и намерен воспользоваться «Спартак».

Также сообщается, что страж ворот «красно-белых» может уйти в аренду в «Крылья Советов».