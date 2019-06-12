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Гильерме может перейти в «Спартак»

сегодня, 18:13

«Спартак» хочет подписать вратаря «Локомотива» и сборной России Гильерме.

У 33-летнего голкипера через полгода заканчивается договор с «Локо», а с подписанием нового контракта возникли проблемы. Гильерме хочет зарплату в размере 3 млн евро, а также подписной бонус - те же 3 млн евро. «Железнодорожники» считают эти требования слишком завышенными. Этой ситуацией и намерен воспользоваться «Спартак».

Также сообщается, что страж ворот «красно-белых» Александр Селихов может уйти в аренду в «Крылья Советов».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   60 / 753
сегодня в 19:04
Любит "Спартак" гробить вратарей!
Ко Чегара
Ко Чегара
   626 / 753
сегодня в 19:00
Шта??
Бананарама нам не нужна точно!
Akvarel
Akvarel ответил Ангел неБесГрешен
   31 / 753
сегодня в 18:54
Че то как то любят они тасовать вратарей. Но тут россиянин, но внешность зулусская, тем и привлек...
У свиней вратарь определяет степень позора команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   33 / 753
сегодня в 18:44
Че то как то любят они тасовать вратарей. Но тут россиянин, но внешность зулусская, тем и привлек...
Cimonn
Cimonn ответил сулейман шлагбаум 1
   43 / 753
сегодня в 18:43
Паровоз много не потеряет, свиньи много не приобретут.
И то верно, отработанный материал.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил спартак 1987
   156 / 753
сегодня в 18:37
агент выбивает для Гильерме последний жирный контракт. по слухам вратарь за подписание нового договора с локомотивом требует от них финансовый бонус в размере 3 млн евро. Спартаку он не нужен, у нас есть Селихов, у Саши наконец заживут все болячки и этот сезон в его карьере должен стать переломным
Да, в ЛЕ ( если вы туда попадете) Ливерпуля нет, так что сезон вполне может стать и переломным. Если вам еще кто-нибудь не насует по самое не балуй !
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский ответил Литейный 4
   37 / 753
сегодня в 18:36
Зачем было брать российское гражданство, чтобы вот так бесславно завязать с карьерой футболиста. Гыгыгы
Он в тарасовке будет вуду заниматься после футбола.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   156 / 753
сегодня в 18:35
Паровоз много не потеряет, свиньи много не приобретут.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 753
сегодня в 18:34
Зачем было брать российское гражданство, чтобы вот так бесславно завязать с карьерой футболиста. Гыгыгы
Регион 68
Регион 68
сегодня в 18:34
Что за бред?
1 команда
1 команда ответил Zenit_84
   276 / 753
сегодня в 18:30
Зачем?
3
Zenit_84
Zenit_84
   69 / 753
сегодня в 18:29
Зачем?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Литейный 4
   259 / 753
сегодня в 18:29
Гиля ведь в курсе, что в мазутном проекте антирекорды обновляются с приходом нового вратаря. То есть ежегодно. Гыгыгы
В тарасятнике три великолепных вратаря, семинольный. пятиголовый и курьезноголовый, зачем им еще и черноголовый?
Брулин
Брулин
   346 / 753
сегодня в 18:26
Очень похоже на фейк. Жёлтая пресса.
Байкал-38
Байкал-38
   17 / 753
сегодня в 18:23
Гиля в Спартак? Как то не верится. Думаю Палыч всё решит.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 753
сегодня в 18:23
Гиля ведь в курсе, что в мазутном проекте антирекорды обновляются с приходом нового вратаря. То есть ежегодно. Гыгыгы
спартак 1987
спартак 1987
   277 / 753
сегодня в 18:23
агент выбивает для Гильерме последний жирный контракт. по слухам вратарь за подписание нового договора с локомотивом требует от них финансовый бонус в размере 3 млн евро. Спартаку он не нужен, у нас есть Селихов, у Саши наконец заживут все болячки и этот сезон в его карьере должен стать переломным
makkie
makkie
   12 / 753
сегодня в 18:21
Утка, вернее вброс агента Гильерме.
Стандартная практика с участием СЭ, СовСпорта и прочих СМИ.
Alladins
Alladins
   155 / 753
сегодня в 18:21
Очень хорошая кандидатура для свиней, почти черный, но уже не иностранец, лет 20 еще поиграть сможет.
Mixacka
Mixacka
сегодня в 18:20
Если даже не договорятся по з/п , то вряд ли перейдёт в Спартак .
Константин Белых
Константин Белых
   526 / 753
сегодня в 18:20
Большего идиотизма придумать не могли? Даже если поверить что рехнувшийся Федун ВРАТАРЮ 3 ляма положит(Он что Облак ил Тер Штеген?) Но 33 летнего юнца брать? Пусть кони Игоряна до 45 держит а нам молодые парни нужны. Максименко можно смело основным оставлять-косяки у всех есть но потенциал у парня большой!
Footbolista
Footbolista
   4 / 753
сегодня в 18:15
Жирная утка полетела))...восстание лазурных клонов неизбежно...
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