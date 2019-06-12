Гильерме может перейти в «Спартак»

«Спартак» хочет подписать вратаря «Локомотива» и сборной России Гильерме.
У 33-летнего голкипера через полгода заканчивается договор с «Локо», а с подписанием нового контракта возникли проблемы. Гильерме хочет зарплату в размере 3 млн евро, а также подписной бонус - те же 3 млн евро. «Железнодорожники» считают эти требования слишком завышенными. Этой ситуацией и намерен воспользоваться «Спартак».
Также сообщается, что страж ворот «красно-белых» Александр Селихов может уйти в аренду в «Крылья Советов».
Бананарама нам не нужна точно!
Бананарама нам не нужна точно!
Стандартная практика с участием СЭ, СовСпорта и прочих СМИ.
Стандартная практика с участием СЭ, СовСпорта и прочих СМИ.