Хёйстра: «Ван Дейк - один из претендентов на „Золотой мяч“»

Нидерландский тренер Питер Хёйстра оценил вероятность того, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может получить «Золотой мяч».
Он один из претендентов. Всегда есть и другие игроки, но его, безусловно, следует учитывать.
Защитника часто не замечают, но защита - очень важная часть футбола. Атака всегда начинается с защиты. Вирджил важен тем, что может начинать комбинацию. Он всегда работает очень эффективно и полезно для команды.
Но голосование ещё не скоро а впереди у Ван дейка матч Суперкубок УЕФА против Челси и победа в нем повысит его шансы.
А у Лео кубок америки и Суперкубок Испании.
Думаю после этих турниров можно будет уже говорить о победителях.
P.S. Конечно в семье не без уродов и на соккере тоже найдутся «умные» школьники которые считают что португальский пассажир Ювентуса ставший чемпионом Италии где даже с дзбой в атаке бы выиграли этот дворовый чемпионат, тоже заслуживает ЗМ 😂 ах да, ещё товарищеский турнир из 2 матчей под названием Лига нации😂
Но голосование ещё не скоро а впереди у Ван дейка матч Суперкубок УЕФА против Челси и победа в нем повысит его шансы.
А у Лео кубок америки и Суперкубок Испании.
Думаю после этих турниров можно будет уже говорить о победителях.
P.S. Конечно в семье не без уродов и на соккере тоже найдутся «умные» школьники которые считают что португальский пассажир Ювентуса ставший чемпионом Италии где даже с дзбой в атаке бы выиграли этот дворовый чемпионат, тоже заслуживает ЗМ 😂 ах да, ещё товарищеский турнир из 2 матчей под названием Лига нации😂