Хёйстра: «Ван Дейк - один из претендентов на „Золотой мяч“»

Нидерландский тренер Питер Хёйстра оценил вероятность того, что защитник «Ливерпуля» может получить «Золотой мяч».

Он один из претендентов. Всегда есть и другие игроки, но его, безусловно, следует учитывать.

Защитника часто не замечают, но защита - очень важная часть футбола. Атака всегда начинается с защиты. Вирджил важен тем, что может начинать комбинацию. Он всегда работает очень эффективно и полезно для команды.