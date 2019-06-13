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Хёйстра: «Ван Дейк - один из претендентов на „Золотой мяч“»

сегодня, 10:24

Нидерландский тренер Питер Хёйстра оценил вероятность того, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может получить «Золотой мяч»

Он один из претендентов. Всегда есть и другие игроки, но его, безусловно, следует учитывать. 

Защитника часто не замечают, но защита - очень важная часть футбола. Атака всегда начинается с защиты. Вирджил важен тем, что может начинать комбинацию. Он всегда работает очень эффективно и полезно для команды. 

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Все комментарии
valera666
valera666
сегодня в 10:54
только во влажных фантазиях глоров Кристины он претендент
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   213 / 754
сегодня в 10:39
Полностью с ним согласен. Ван дейк один из претендентов.
Но голосование ещё не скоро а впереди у Ван дейка матч Суперкубок УЕФА против Челси и победа в нем повысит его шансы.
А у Лео кубок америки и Суперкубок Испании.
Думаю после этих турниров можно будет уже говорить о победителях.

P.S. Конечно в семье не без уродов и на соккере тоже найдутся «умные» школьники которые считают что португальский пассажир Ювентуса ставший чемпионом Италии где даже с дзбой в атаке бы выиграли этот дворовый чемпионат, тоже заслуживает ЗМ 😂 ах да, ещё товарищеский турнир из 2 матчей под названием Лига нации😂
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