Родриго: «Переход в „Реал“ мотивирует и пугает меня»

Полузащитник «Сантоса» Родриго в интервью клубной пресс-службе высказался о своём переходе в «Реал». Официально сделка состоится в июле этого года.

Переход в «Реал» мотивирует меня, так как это один из лучших клубов мира. Это величие может напугать, но это хороший страх, поскольку он мотивирует меня ещё сильнее и заставляет показать, почему клуб поверил в меня и подписал.

Мне очень помогает тот факт, что в клубе уже играет Винисиус, парень практически моего возраста. Он всего на год старше меня. У него уже есть год опыта игры за «Реал», и я думаю, что он очень поможет мне [с адаптацией]. Это очень важно для меня, как и наличие в команде других бразильцев. Это всегда хорошо, потому что понять другой язык не так сложно, но важно иметь рядом тех, кто говорит на твоём языке и здорово поможет тебе с адаптацией.