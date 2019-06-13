Макрис: «У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол»

Полузащитник АПОЭЛа и сборной Кипра после поражения от России (0:1) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020 поделился мнением о российской команде.

Поздравляю Россию с победой. Ваша команда одна из главных фаворитов группового этапа и имеет отличные шансы на выход в финальную часть. У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждём.