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Макрис: «У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол»

сегодня, 01:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Полузащитник АПОЭЛа и сборной Кипра Антреас Макрис после поражения от России (0:1) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020 поделился мнением о российской команде.

Поздравляю Россию с победой. Ваша команда одна из главных фаворитов группового этапа и имеет отличные шансы на выход в финальную часть. У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждём.

Впечатлениями от игры с Россией также поделился капитан сборной Кипра.

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Павел Амурский
Павел Амурский
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сегодня в 02:18
В соперники к Кипру пойдет одного уроаня.
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