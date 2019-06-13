Джеймс: «АПЛ – лучшая лига мира, а МЮ – идеальное место для меня»

Полузащитник сборной Уэльса прокомментировал свой переход из «Суонси» в «Манчестер Юнайтед».

Это один из лучших дней в моей жизни, и я с нетерпением жду возможности проверить себя в этом вызове. АПЛ – лучшая лига в мире, а «Манчестер Юнайтед» – идеальное место для меня, чтобы продолжать развиваться как футболисту.

В этот момент и я, и моя семья испытываем невероятную гордость, хоть и с оттенком грусти, так как мой отец уже не сможет разделить с нами эти чувства. Я с нетерпением жду, когда смогу поработать с Оле [Гуннаром Сульшером], встретиться с командой и начать играть.