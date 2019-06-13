Сульшер: «В МЮ идеальные условия для прогресса Джеймса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал приобретение полузащитника «Суонси» .

Даниэль – впечатляющий молодой вингер, очень мастеровитый, умеющий видеть поле, исключительно быстрый и знающий, что такое трудовая этика. У него был отличный сезон в «Суонси Сити», и он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Мы рады, что он подписал контракт с нашим клубом, и с нетерпением ждём совместной работы с ним. Здесь есть идеальные условия для прогресса Даниэля.