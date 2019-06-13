Нахушев: «Гинер разговаривал со мной, куря гаванскую сигару»

Бывший игрок ЦСКА похвалил президента москвичей Евгения Гинера.

После знакомства я лично общался с ним еще один раз. Тот разговор с дядей Женей я запомню на всю жизнь. Мой третий год в ЦСКА , новый тренер Артур Жорже, сбор в Голландии: по пути в гостиницу после матча Мандрыкин с Тлисовым повздорили в автобусе. Выйдя у гостиницы, начали драться — я влез и принял сторону Тлисова. Пять секунд помахали руками, ничего серьезного, но — на глазах тренера и старших ребят, Семака, Гусева, Шембераса. Администратор Стельмах — нам: «Молодежь, вы чего цирк устроили?»

Потом Жорже вызвал Стельмаха: «Отправляй этих троих в Москву. Нужна дисциплина». Мы уже собрали вещи, хотели втроем, обнявшись, ехать в дубль, но Семак подошел к Жорже: «Давайте не кипятиться. Я поговорю с ребятами». Замял по-капитански. Нас оставили, и мы продолжили веселиться.

Корпуса гостиницы находились в леске, в пятнадцати километрах от Эйндховена. Мы вышли с ужина молодежной компанией — Тлисов, Габулов, Гогниев, Гейнрих — и увидели на улице гольф-машину, груженную полотенцами. «Покатаемся?» — «А как же». Подошли, а там, как назло, еще и ключ вставлен. Выгрузили полотенца, завели и погнали. Весело, задорно. Выехали за территорию гостиничного комплекса, вернулись, положили назад полотенца и разошлись по номерам.

Заходит Стельмах: «Молодые, вы чего натворили? За вами две машины полиции приехали». Оказалось, на ресепшне решили, что какая-то бригада в спортивных костюмах угнала гольф-кар. Стельмах разрулил с полицией: «Вот машина, вот полотенца. С ребятами мы разберемся». Жорже об этом не узнал.

Гинер вызвал меня, когда мы вернулись в Москву. Закурил гаванскую сигару и сказал: «Заступиться за Тлисова на улице — это одно дело. Но внутри команды нельзя вставать на чью-то сторону и против кого-то. Здесь вы все вместе». Гинер — мировой дядька, легенда, настолько он мудрый и правильный.