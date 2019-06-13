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Игнашевич готов к провокациям со стороны болельщиков «Торпедо»

сегодня, 15:45

Новый главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич признался, что готов к провокациями со стороны болельщиков футбольного клуба.

Я готов ко всему, за годы в футболе я привык к давлению. Я не думаю, что будут какие-то провокации со стороны болельщиков из-за моего прошлого в ЦСКА или «Локомотиве». Мне кажется, что болельщики «Торпедо» запомнили меня с хорошей стороны. Если кто-то будет иметь ко мне претензии, то жду, что мне их скажут в лицо, а не будут кричать с трибуны.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   86 / 754
сегодня в 16:25
Удачи на новом поприще.
удав
удав
   203 / 754
сегодня в 16:13
пришел добить?
BenderBender
BenderBender
   457 / 754
сегодня в 16:09
Та шо ему будэ?! Он же дерево!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   225 / 754
сегодня в 16:00
НАДЕЮСЬ ИГНАШ РАЗВАЛИТ ЭТУ ТОРПЕДУ И ОТПРАВИТ ЕЁ ЕЩЁ ОДНИМ ДИВИЗИОНОМ НИЖЕ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
la_masia
la_masia
   52 / 754
сегодня в 15:53
Принц тарасовский
ответ пользователю la_masia (раскрыть)
Сегодня 15:50
А глупее можно?

Можно! Разрешаю!
Принц тарасовский
Принц тарасовский ответил la_masia
   11 / 754
сегодня в 15:50
А вдруг выскажут, как кокоша и мамаша, выцепят серегу и напомнят о прошлом)
А глупее можно?
la_masia
la_masia
   52 / 754
сегодня в 15:48
А вдруг выскажут, как кокоша и мамаша, выцепят серегу и напомнят о прошлом)
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