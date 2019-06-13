Игнашевич готов к провокациям со стороны болельщиков «Торпедо»

Новый главный тренер московского «Торпедо» признался, что готов к провокациями со стороны болельщиков футбольного клуба.

Я готов ко всему, за годы в футболе я привык к давлению. Я не думаю, что будут какие-то провокации со стороны болельщиков из-за моего прошлого в ЦСКА или «Локомотиве». Мне кажется, что болельщики «Торпедо» запомнили меня с хорошей стороны. Если кто-то будет иметь ко мне претензии, то жду, что мне их скажут в лицо, а не будут кричать с трибуны.