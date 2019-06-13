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Адвокат Кокорина: «Рассчитывали хоть на какую-то гуманность суда»

сегодня, 18:09

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала тот факт, что суд отклонил апелляцию футболиста и оставил срок его заключения в силе.

Мы рассчитывали, что хоть на этой стадии процесса будет проявлена хоть какая-то гуманность. Потому что, когда был предварительный сговор, когда Кирилл Кокорин не был оправдан по одному эпизоду и прокурор запросил такой срок, мы рассчитывали, что суд первой инстанции проявит свою гуманность. Несмотря на все это, гуманности не случилось. Кроме того, суд оставил тот же срок, несмотря на то, что из тяжкого дело перешло в разряд средней тяжести. Мы думали, что тут все случится, хотя понимали, что срок согласованный и ничего другого уже не будет. 

Когда везде говорят, что зажравшиеся футболисты позволили себе учинить драку без причины, причем избили в жестокой форме. А на поверку посмотрите, что получается? Легкие телесные повреждения, один сломанный нос и больше ничего. Я даже молчу, что Протасовицкий просто ни за что сидит. Есть же экспертизы. Если бы действительно били ногами, наверное, на теле что-то было бы. Нет ни одного синяка. 

Если бы не был создан негативный ажиотаж в течение трех месяцев. Кому еще уделялось столько внимания, сколько было у этого дела? Мы прекрасно понимаем, что такие репортажи ориентируют мнение общества. А из чего оно складывается? Именно из таких репортажей. Если бы давали какую-то другую оценку, если бы они были реже, если бы попытались во всем разобраться, наверное, все было бы по-другому.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   74 / 749
сегодня в 18:25
Если бы не понты в Монако, если бы не сплошная линия, если бы не горцевание с оружием на свадьбе и не выкладывание фото на суд общественности, типа вызова, если бы не бесконечные вызывающие понты в ванной, понты 10- ей дружбы....все могло быть иначе...Пленку не отмотать назад. Все делаем ошибки в жизни за которые приходиться потом жалеть до конца дней своих.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   195 / 749
сегодня в 18:25
Танюша, искренне тебе сочувствую, но..... Любая кормушка не вечна, а с этих 8 ов ты и так поимела немеряно !
Аксинья
Аксинья
   39 / 749
сегодня в 18:20
Зенит и адвакатишек для Коки приобрёл каких-то шлаковых...привычка мат её...
Cimonn
Cimonn
   41 / 749
сегодня в 18:14
У нас гуманность суд проявляет только к ворам и убийцам, типа свиньи чурбан-гулиева.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 18:14
Где? В России????
ermak6848
ermak6848
   131 / 749
сегодня в 18:13
натворили, что уже прессуют до упора..
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