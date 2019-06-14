Черчесов: «Я за то, чтобы лимит на легионеров был в заявке»

Главный тренер сборной России поделился мнением о том, каким, по его мнению, должен быть лимит на легионеров в РПЛ .

Я за то, чтобы был лимит в заявке. Опять же, есть конкурентная среда. Все могут играть. Выигрывайте конкуренцию! Не только у нас, но и в других странах бывает, что покупают условного игрока Икс, а затем свой Икс оказывается сильнее. И это нормально. Клубы будут подходить к покупкам иначе. Наверно, никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда.

А полная отмена лимита негативно скажется на нашем футболе? Вы считаете, что лимит это протекция для наших игроков? Или, если отменят лимит, то вам будет не из кого выбирать?

Мне всегда будет из кого выбрать.

Из второго дивизиона?

Если случится такая ситуация, значит, будет так. Я не люблю искать причины, мне нужны решения. Если футболист не будет играть в России, будет в Чехии. Не в Чехии – то в Норвегии. Где-то же они будут играть! Здесь конкуренцию не выиграют – выиграют в другом месте. Мы же защищаем свой рынок. Но чтобы открыть границы, нужно свой продукт поднять. Если завезти семена и комбайны, то твои комбайны уже никогда не будут работать. А когда ты свое уже построил, то заходите и попробуйте конкурировать.