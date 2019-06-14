Баринов: «Никогда не ощущал на себе никакого негатива в сборной России»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России рассказал об атмосфере в национальной команде.

С момента моего приезда в национальную команду у меня не было никаких проблем в коллективе. Никогда не ощущал на себе никакого негатива. Ребята сразу меня приняли, тем более практически со всеми я и так был знаком. Никаких проблем с адаптацией не было. С каждым днем чувствую себя всё более уверенно в сборной.

Атмосфера в сборной вообще отличная. Все ребята очень дружные, общаются и отлично ладят. В плане взаимоотношений внутри коллектива точно нет никаких проблем.