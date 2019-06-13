Дюпин: «В детстве мечтал играть за „Рубин“»

Новичок «Рубина» поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб.

С 31-летним вратарем заключен контракт до конца следующего сезона.

Когда я был маленьким, мечтал оказаться в этом клубе. Были варианты летом, но сыграла роль эта детская мечта, хотел поиграть в «Рубине», пожить в этом городе. У меня здесь друзья. Это сыграло роль в выборе дальнейшего места работы.

Конкуренция положительно влияет всегда на развитие человека. Без конкуренции можно расслабиться, что станет минусом для тебя. Для меня конкуренция – большой плюс.