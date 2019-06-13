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Дюпин: «В детстве мечтал играть за „Рубин“»

сегодня, 18:17

Новичок «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб.

С 31-летним вратарем заключен контракт до конца следующего сезона.

Когда я был маленьким, мечтал оказаться в этом клубе. Были варианты летом, но сыграла роль эта детская мечта, хотел поиграть в «Рубине», пожить в этом городе. У меня здесь друзья. Это сыграло роль в выборе дальнейшего места работы.

Конкуренция положительно влияет всегда на развитие человека. Без конкуренции можно расслабиться, что станет минусом для тебя. Для меня конкуренция – большой плюс.

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Akvarel
Akvarel
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сегодня в 18:18
Вот и поиграешь в пердиве.
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