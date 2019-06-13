Орлов: «Пусть Стрельцов станет маяком для Кокорина и Мамаева!»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об отклонении апелляции и , которые приговорены к тюремным срокам за участие в двух драках в центре Москвы.

Что тут сказать... Я согласен с Юрием Палычем Семиным, который заявил, что это хулиганство тянет на 15 суток. А так как мы с ним ровесники, то я солидарен со мнением главного тренера «Локомотива». Вот и все. Показательный процесс...

Верю, что Кокорин будет играть в «Зените». В декабре он должен вернуться. Ему дадут шанс. Так же, как и Мамаеву. Павла тоже кто-то с удовольствием пригласит. Почему нет? Думаю, ребята еще себя проявят. У них будет большая мотивация вернуться в футбол.

Надо тренироваться. Надеюсь, в тех местах, куда их отправят, есть возможность как-то поддерживать форму. Пусть им дадут такую возможность. Валентин Козьмич Иванов мне рассказывал, как он с несколькими футболистами неоднократно ездил на зону к Эдуарду Стрельцову. Они возили туда мячи, форму. Зачем? Чтобы и там люди могли хоть иногда играть в футбол. Это же не запрещено! Проводилось первенство тюрем. Заключенные тоже имеют какое-то время на отдых. Просто этим надо заниматься. Кокорину и Мамаеву нельзя терять надежду. Стрельцов вышел и дважды стал лучшим футболистом страны.

Стрельцов же смог после нескольких лет заключения вернуться в большой футбол. Так вот пусть он станет маяком для Кокорина и Мамаева!