Черчесов: «Когда тренер становится человеком, он перестает быть тренером»

Главный тренер сборной России рассказал о своих отношениях с футболистами, которых он по тем или иным причинам перестал вызывать под знамена национальной команды.

Болельщику мы разрешаем жить прошлым, вспоминать, как, кто и с кем после поражения от хорватов пиво пил – это нормальное явление. А наша задача ничего не забывать и реально оценивать ситуацию и футболистов. Сложно бывает принимать те или иные решения, ведь только вчера ты с игроком большой турнир провел и такой путь прошел, а сегодня… Когда тренер становится человеком, он перестает быть тренером. Без обид.

С Акинфеевым у нас теплые отношения остались. Игорь мне прислал СМС после двух побед. Игнашевич тоже прислал. С Газинским разговаривали по видеосвязи после операции... Контактировали с Васиным, Самедовым, Ерохиным, Черышевым… Все прекрасно понимают: что было вчера, то осталось там. Отношения – те же, но выигрывать надо сегодня.