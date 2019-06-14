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Черчесов высказался о призывах болельщиков выпустить на поле Чалова

сегодня, 01:50

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал призывы болельщиков российской команды выпустить на поле в отборочных матчах ЧЕ-2020 нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Раз нас обсуждают, значит, мы интересны. Моя задача – спокойно ответить на любой вопрос. Мне-то понятно, почему [не выпускал] – ни симпатии, ни любви, ни антипатии у меня ни к одному из игроков нет. Как бы это ни звучало – есть футболист, выполняющий определённые функции, и моё решение зависит от того, нужны в конкретной игре эти функции или нет. И ты ведь всегда видишь по игроку, который пришёл в команду – насколько он готов, какую роль ему можно отвести. Да он и сам это чувствует. Невозможно сказать: ты – лидер, вперёд. Так не бывает. Всё идёт естественным путём, не надо опережать события. В моей практике такое бывало – поторопились, потом футболист не заиграл, и все удивляются, куда он пропал. Давайте отпускать ситуацию. Сейчас Миранчуки сыграли больше игр – потому что так подсказывал ход событий, и ещё не было Черышева. Выпустили Антона – он забил. 

У всех есть потенциал, и задача нашего тренерского штаба, в частности – потерпеть вместе с футболистом. И с Чаловым, когда все кричат: давай, давай! И с Миранчуками, которые, наоборот, не устраивают многих. Я должен спокойно делать свою работу вместе с тренерским штабом.

А готовы сами футболисты терпеть? Чалов – лучший бомбардир чемпионата, Смолов – статусный игрок.

Мы не можем смотреть только на это. Есть ситуации, есть готовность – тот же Смолов последние игры и тренировки провёл хорошо, мы же видим это, не можем закрыть глаза. Стараемся подходить максимально объективно. Ещё раз повторяю – есть игрок сам по себе, есть наша команда, и есть соперник, с которым надо играть. Компонентов много. 

Хороший игрок… У вас дома тоже, наверное, есть дорогой галстук. Дорогой. А если его не с чем надеть? А если наденешь его не с тем, с чем надо? Тогда этот галстук превращает тебя в посмешище.

После победы над Кипром (1:0) Черчесов подчеркнул, что Чалов заслуженно остался на скамейке запасных.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   80 / 751
сегодня в 02:59
Конечно с Чаловым игра была бы умней. Но видимо Черчесов у поумнее не надо. Забросы на Дзюбу, толкотня, сброс. Вот и вся игра. Футбол все же игра, а не работа.
амурец
амурец
   129 / 751
сегодня в 02:41
сказал конечно опять непонятно что, но пока он главный тренер в любом случае выбор за ним
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   217 / 751
сегодня в 02:39
хоть отчасти и понятны его слова, но мне лично Миранчуки не нравятся ("Антон забил Сан-Марино" - вот это достижение, как будто он Испании три мяча забил! ) против Сан-Марино в два форварда можно было с первых минут сыграть. Интересно вот, каков у братьев % брака с Кипром был, что ни действие - всё мимо.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   12 / 751
сегодня в 02:19
Хитрит чабан.
liverpool-today
liverpool-today
   276 / 751
сегодня в 02:02
Новый мем. Чалов модный галстук. Песня Сюткина приобретает новый смысл.
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