Черчесов высказался о призывах болельщиков выпустить на поле Чалова

Главный тренер сборной России прокомментировал призывы болельщиков российской команды выпустить на поле в отборочных матчах ЧЕ -2020 нападающего ЦСКА .

Раз нас обсуждают, значит, мы интересны. Моя задача – спокойно ответить на любой вопрос. Мне-то понятно, почему [не выпускал] – ни симпатии, ни любви, ни антипатии у меня ни к одному из игроков нет. Как бы это ни звучало – есть футболист, выполняющий определённые функции, и моё решение зависит от того, нужны в конкретной игре эти функции или нет. И ты ведь всегда видишь по игроку, который пришёл в команду – насколько он готов, какую роль ему можно отвести. Да он и сам это чувствует. Невозможно сказать: ты – лидер, вперёд. Так не бывает. Всё идёт естественным путём, не надо опережать события. В моей практике такое бывало – поторопились, потом футболист не заиграл, и все удивляются, куда он пропал. Давайте отпускать ситуацию. Сейчас Миранчуки сыграли больше игр – потому что так подсказывал ход событий, и ещё не было Черышева. Выпустили Антона – он забил.

У всех есть потенциал, и задача нашего тренерского штаба, в частности – потерпеть вместе с футболистом. И с Чаловым, когда все кричат: давай, давай! И с Миранчуками, которые, наоборот, не устраивают многих. Я должен спокойно делать свою работу вместе с тренерским штабом.

А готовы сами футболисты терпеть? Чалов – лучший бомбардир чемпионата, Смолов – статусный игрок.

Мы не можем смотреть только на это. Есть ситуации, есть готовность – тот же Смолов последние игры и тренировки провёл хорошо, мы же видим это, не можем закрыть глаза. Стараемся подходить максимально объективно. Ещё раз повторяю – есть игрок сам по себе, есть наша команда, и есть соперник, с которым надо играть. Компонентов много.

Хороший игрок… У вас дома тоже, наверное, есть дорогой галстук. Дорогой. А если его не с чем надеть? А если наденешь его не с тем, с чем надо? Тогда этот галстук превращает тебя в посмешище.