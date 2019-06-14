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Тите: «СМИ говорят о Неймаре больше, чем мы сами»

сегодня, 11:15

Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии старта Кубка Америки прокомментировал скандал с нападающим команды Неймаром, которого обвиняют в изнасиловании. Сам футболист пропустит турнир из-за травмы.

О Неймаре больше говорят в СМИ, чем в бразильской команде. Я бы никогда больше не хотел оказаться в такой ситуации, когда нам не может помочь футболист, входящий в топ-3 лучших игроков мира, но нужно быть готовым ко всему.

Мы чувствуем ответственность перед турниром. Конечно, мы хотим победить. Бразилия - один из фаворитов Кубка Америки, но есть и другие отличные команды. Кроме того, в таких турнирах всегда есть место элементу случайности.

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