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Неймар: «Правда рано или поздно восторжествует»

сегодня, 10:31

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар пообщался с журналистами после пяти часов, проведенных в полицейском участке Сан-Паулу, где футболист давал показания по делу об изнасиловании.

Я хочу поблагодарить людей за поддержку, за все те теплые слова, которые они мне пишут. Я спокоен. Правда рано или поздно восторжествует. Хочется, чтобы эта история поскорее закончилась.

По слухам, в полиции Неймар настаивал, что секс с моделью Нажилой Триндади, которая и обвинила его в насилии, был по обоюдному согласию. 

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   91 / 751
сегодня в 11:15
Эту историю надо доводить до конца , и сажать эту бабу в тюрьму на лет 10 , да бы другим стервам пример был бы
Belgie2009
Belgie2009
   534 / 751
сегодня в 10:58
Секасамана ошень хател петушара 🐓
Alex12357
Alex12357
   187 / 751
сегодня в 10:52
Дама насмотрелась Российских передач ,вот и решила сыграть роль Цымбалюк-Романовской,не в свои сани села ,-получишь по полной!
cska plus
cska plus
   29 / 751
сегодня в 10:40
Поплачь немного в платочек и полицаи тебе поверят и простят.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 751
сегодня в 10:36
Бабки хочет поиметь подружка
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