Неймар: «Правда рано или поздно восторжествует»

сегодня, 10:31

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар пообщался с журналистами после пяти часов, проведенных в полицейском участке Сан-Паулу, где футболист давал показания по делу об изнасиловании.

Я хочу поблагодарить людей за поддержку, за все те теплые слова, которые они мне пишут. Я спокоен. Правда рано или поздно восторжествует. Хочется, чтобы эта история поскорее закончилась.

По слухам, в полиции Неймар настаивал, что секс с моделью Нажилой Триндади, которая и обвинила его в насилии, был по обоюдному согласию.