Морьентес: «После ухода Роналду дела у „Реала“ пошли очень плохо»

Бывший нападающий сборной Испании отметил, что «Реал» после ухода прошлым летом из команды форварда серьезно сбавил.

В последние десять лет Роналду был очень важен для настоящего и прошлого «Реала». Это выдающийся игрок, забивший много мячей. И это правда, что с того момента, как он ушёл, дела пошли очень плохо. Сейчас команда переживает переходный период, ищет ему замену на рынке.

Надеюсь, с новыми приобретениями дела пойдут лучше. Эден Азар — очень интересный игрок, уже подписан Йович, возможно, появится кто-то ещё.