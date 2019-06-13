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Морьентес: «После ухода Роналду дела у „Реала“ пошли очень плохо»

сегодня, 23:17

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес отметил, что «Реал» после ухода прошлым летом из команды форварда Криштиану Роналду серьезно сбавил.

В последние десять лет Роналду был очень важен для настоящего и прошлого «Реала». Это выдающийся игрок, забивший много мячей. И это правда, что с того момента, как он ушёл, дела пошли очень плохо. Сейчас команда переживает переходный период, ищет ему замену на рынке.

Надеюсь, с новыми приобретениями дела пойдут лучше. Эден Азар — очень интересный игрок, уже подписан Йович, возможно, появится кто-то ещё.

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