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Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»

сегодня, 16:39

Николас Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, в эфире Radio Marte дал понять, что его клиент не намерен уходить из туринского клуба.

В прошлом сезоне футболист выступал в арендах в «Милане» и «Челси», забив за год 13 голов.

Мы не общались с другими клубами. Гонсало хочет соблюдать условия контракта с «Ювентусом», то есть отыграть еще два года в этом клубе. Его выступления в «Юве» были хорошими, а за другую команду в Италии он играть не будет. Не хотелось бы проявить к кому-то неуважение, но если Игуаин и будет еще играть в Италии, то только в «Ювентусе». Следующий сезон может стать годом Гонсало, он полон сил и решимости. Мой брат хочет завершить карьеру здесь.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   174 / 745
сегодня в 17:51
С Игу конечно поступили отвратительно, но откровенно говоря пупс не тянет уже
Медив
Медив
   90 / 745
сегодня в 17:50
То есть до тех пор, пока Ювентус тренирует дед и пока на него налазит форма.
Приблизительно, оба эти события завершатся через год
EAGuar As
EAGuar As
   96 / 745
сегодня в 17:33
Удачи .
juvenale
juvenale
   109 / 745
сегодня в 17:15
мда только этого вечно недовольного мешка и не хватало
Ptaha91
Ptaha91
   322 / 745
сегодня в 16:46
да просто нафиг никому не нужен... Юве наверно и за бесплатно отпустил
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