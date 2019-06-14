Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»

сегодня, 16:39

Николас Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» , в эфире Radio Marte дал понять, что его клиент не намерен уходить из туринского клуба.

В прошлом сезоне футболист выступал в арендах в «Милане» и «Челси», забив за год 13 голов.