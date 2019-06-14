Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»

Николас Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, в эфире Radio Marte дал понять, что его клиент не намерен уходить из туринского клуба.
В прошлом сезоне футболист выступал в арендах в «Милане» и «Челси», забив за год 13 голов.
Мы не общались с другими клубами. Гонсало хочет соблюдать условия контракта с «Ювентусом», то есть отыграть еще два года в этом клубе. Его выступления в «Юве» были хорошими, а за другую команду в Италии он играть не будет. Не хотелось бы проявить к кому-то неуважение, но если Игуаин и будет еще играть в Италии, то только в «Ювентусе». Следующий сезон может стать годом Гонсало, он полон сил и решимости. Мой брат хочет завершить карьеру здесь.
Приблизительно, оба эти события завершатся через год
Приблизительно, оба эти события завершатся через год