ГлавнаяНовости

Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки

сегодня, 05:21
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019. Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус начал встречу в запасе.

Сан-Паулу, стадион Морумби

Бразилия - Боливия 3:0 (0:0)
Голы: Коутиньо 50 (пенальти), Коутиньо 53, Эвертон 85

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Силва, Маркиньос, Филипе Луис, Фернандиньо, Каземиро, Коутиньо, Ришарлисон (Виллиан 84), Нерес (Эвертон 81), Фирмино (Жезус 65).

Боливия: Лампе, Д. Бехарано, Хакин, Хусино, М. Бехарано, Чумакеро, Хустиниано, Сауседо (Вайар 59), Сааведра (Л. Вака 64), Кастро (Р. Вака 75), Морено.

Предупреждения: Сауседо 20, Коутиньо 67.

Судья: Питана Нестор (Аргентина).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эквадор обыграл Италию в матче за третье место молодежного ЧМ-2019
Сегодня, 00:34 Комментарии0
«Мальорка» обыграла «Альбасете» в матче плей-офф за право выхода в Примеру
13 июня ВидеоКомментарии7
«Депортиво» обыграл «Малагу» в матче плей-офф за право выхода в Примеру
13 июня Комментарии11
Хорватия проиграла Тунису
12 июня ВидеоКомментарии5
Победа России, разгром от Германии. Итоги игрового дня в отборе на Евро
11 июня Комментарии9
Франция разобралась с Андоррой
11 июня Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   45 / 745
сегодня в 05:51
стыдно за зенит и кобыл
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   102 / 745
сегодня в 05:50
Ожидаемо
ДСА
ДСА
   232 / 745
сегодня в 05:45
Все же Боливия один тайм держалась.
Павел Молочный
Павел Молочный ответил Z. Kramer
сегодня в 05:36
Причём тут Гондурас?
Спасибо, исправили.
АС35
АС35
   8 / 745
сегодня в 05:34
Не то, чтобы разгромила.... Первый тайм 0 0. Первый гол с пенальти. В итоге, 3 0. Тем более, переломный момент игры-пенальти. Никакой это не разгром.
cska plus
cska plus
   15 / 745
сегодня в 05:30
Кто бы сомневался.
Z. Kramer
Z. Kramer
   139 / 745
сегодня в 05:29
Да ладно, разгромили прям, Боливия очень достойно играла и в первом тайме не пропустила.
Коутиньо не надо играть на Месси и он в порядке в сборной.
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 745
сегодня в 05:27
Марсело даже родной сборной оказался не нужен, а Зидан так надеется на него?
Глупо со стороны Зидана, если он оставит Марсело, и продаст Регилона, или хотя бы не вернёт Хакими!
Кстати, интересно, почему не взяли Винисиуса?
Реалу в следующем сезоне надо продать Куртуа и купить Аллисона!!!
Бразилии удачи на кубке Америки! Пусть докажут, чтоб могут брать Кубок и без тупого Неймара!!!
Коутиньо всё таки норм игрок, когда не нужно играть на статистику Месси!!!
Z. Kramer
Z. Kramer
   139 / 745
сегодня в 05:27
Причём тут Гондурас?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100