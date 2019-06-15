Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019. Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус начал встречу в запасе.
Сан-Паулу, стадион Морумби
Бразилия - Боливия 3:0 (0:0)
Голы: Коутиньо 50 (пенальти), Коутиньо 53, Эвертон 85
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Силва, Маркиньос, Филипе Луис, Фернандиньо, Каземиро, Коутиньо, Ришарлисон (Виллиан 84), Нерес (Эвертон 81), Фирмино (Жезус 65).
Боливия: Лампе, Д. Бехарано, Хакин, Хусино, М. Бехарано, Чумакеро, Хустиниано, Сауседо (Вайар 59), Сааведра (Л. Вака 64), Кастро (Р. Вака 75), Морено.
Предупреждения: Сауседо 20, Коутиньо 67.
Судья: Питана Нестор (Аргентина).
Коутиньо не надо играть на Месси и он в порядке в сборной.
Коутиньо не надо играть на Месси и он в порядке в сборной.
Глупо со стороны Зидана, если он оставит Марсело, и продаст Регилона, или хотя бы не вернёт Хакими!
Кстати, интересно, почему не взяли Винисиуса?
Реалу в следующем сезоне надо продать Куртуа и купить Аллисона!!!
Бразилии удачи на кубке Америки! Пусть докажут, чтоб могут брать Кубок и без тупого Неймара!!!
Коутиньо всё таки норм игрок, когда не нужно играть на статистику Месси!!!
Глупо со стороны Зидана, если он оставит Марсело, и продаст Регилона, или хотя бы не вернёт Хакими!
Кстати, интересно, почему не взяли Винисиуса?
Реалу в следующем сезоне надо продать Куртуа и купить Аллисона!!!
Бразилии удачи на кубке Америки! Пусть докажут, чтоб могут брать Кубок и без тупого Неймара!!!
Коутиньо всё таки норм игрок, когда не нужно играть на статистику Месси!!!