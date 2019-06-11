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Франция разобралась с Андоррой

вчера, 23:44
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра0 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Франции одержала победу над командой Андорры в матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020.

Андорра-ла-Велья, стадион Эстади Насьонал

Андорра - Франция 0:4 (0:3)
Голы: Мбаппе 11, Бен-Йеддер 30, Товен 45+1, Зума 60

Андорра: Хосе Антонио Гомес, Рубио, Льовера, Лима, Сан Николас, Мартинес, Ребес, Валес, Сервос , Алаэс (Санчес 85), Виейра
Главный тренер: Кольдо Хесус Альварес.

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Ленгле, Менди, Н'Домбеле (Сиссоко 64), Погба, Коман, Гризманн, Мбаппе, Товен (Лемар 81)
Главный тренер: Дешам Дидье.

Предупреждения: Рубио 12, Зума 77, Погба 81

В параллельном матче Бельгия разгромила Шотландию.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   16 / 759
вчера в 23:59
Очевидно
Artuom
Artuom
   98 / 759
вчера в 23:47
Ну уровень противника понятен. Но плюс что хоть Дешам наконец-то замечает и выпускает других футболистов, а не только основу
Cimonn
Cimonn
   61 / 759
вчера в 23:45
Было бы с кем разбираться.
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