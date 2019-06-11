Франция разобралась с Андоррой

Сборная Франции одержала победу над командой Андорры в матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020.
Андорра-ла-Велья, стадион Эстади Насьонал
Андорра - Франция 0:4 (0:3)
Голы: Мбаппе 11, Бен-Йеддер 30, Товен 45+1, Зума 60
Андорра: Хосе Антонио Гомес, Рубио, Льовера, Лима, Сан Николас, Мартинес, Ребес, Валес, Сервос , Алаэс (Санчес 85), Виейра
Главный тренер: Кольдо Хесус Альварес.
Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Ленгле, Менди, Н'Домбеле (Сиссоко 64), Погба, Коман, Гризманн, Мбаппе, Товен (Лемар 81)
Главный тренер: Дешам Дидье.
Предупреждения: Рубио 12, Зума 77, Погба 81
В параллельном матче Бельгия разгромила Шотландию.