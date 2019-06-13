«Депортиво» обыграл «Малагу» в матче плей-офф за право выхода в Примеру

«Депортиво» одержал волевую победу над «Малагой» в первом матче полуфинала плей-офф за выход в Примеру. Ответный матч пройдет в Малаге 15 июня.
В другом полуфинале сразятся «Мальорка» и «Альбасете».
«Депортиво» - «Малага» - 4:2 (1:2)
Голы: Фернандес Луна 21 (пенальти), Санчес 56, Фернандес Луна 63, Борха Валье 78 - Эрнандес 18, Онтиверос 37
«Депортиво»: Хименес, Гарсия, Давид Симон, Домингуш Дуарте, Бергантиньос, Санчес (Лейва 69), Картабия (Кабальо 81), Эспозито, Борха Валье (Гомес Умпьерес 86), Фернандес Эррера
Главный тренер: Марти Хосе.
«Малага»: Мунир, Эрнандес, Рикка Ростаньол, Родригес дель Позо, Пау Торрес (Гонсалес Поланко 80), Гонсалес (Пачеко 66), Ренату Сантуш, Онтиверос, Баре, Бланко Лещук
Главный тренер: Санчес дель Амо Виктор.
Предупреждения: Санчес 13, Родригес дель Позо 25, Баре 30, Онтиверос 90+1.
Судья: Сесар Сото Градо.
Ранее досрочный выход в элитный дивизион Испании оформили «Осасуна» и «Гранада».