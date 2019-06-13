ГлавнаяНовости

«Депортиво» обыграл «Малагу» в матче плей-офф за право выхода в Примеру

сегодня, 00:49
ДепортивоЛоготип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)4 : 2Логотип футбольный клуб МалагаМалагаМатч завершен

«Депортиво» одержал волевую победу над «Малагой» в первом матче полуфинала плей-офф за выход в Примеру. Ответный матч пройдет в Малаге 15 июня.

В другом полуфинале сразятся «Мальорка» и «Альбасете».

«Депортиво» - «Малага» - 4:2 (1:2)
Голы: Фернандес Луна 21 (пенальти), Санчес 56, Фернандес Луна 63, Борха Валье 78 - Эрнандес 18, Онтиверос 37

«Депортиво»: Хименес, Гарсия, Давид Симон, Домингуш Дуарте, Бергантиньос, Санчес (Лейва 69), Картабия (Кабальо 81), Эспозито, Борха Валье (Гомес Умпьерес 86), Фернандес Эррера
Главный тренер: Марти Хосе.

«Малага»: Мунир, Эрнандес, Рикка Ростаньол, Родригес дель Позо, Пау Торрес (Гонсалес Поланко 80), Гонсалес (Пачеко 66), Ренату Сантуш, Онтиверос, Баре, Бланко Лещук
Главный тренер: Санчес дель Амо Виктор.

Предупреждения: Санчес 13, Родригес дель Позо 25, Баре 30, Онтиверос 90+1.

Судья: Сесар Сото Градо.

Ранее досрочный выход в элитный дивизион Испании оформили «Осасуна» и «Гранада».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хорватия проиграла Тунису
Вчера, 00:11 ВидеоКомментарии5
Победа России, разгром от Германии. Итоги игрового дня в отборе на Евро
11 июня Комментарии9
Франция разобралась с Андоррой
11 июня Комментарии4
Игрок «Ростова» принес Исландии победу над Турцией
11 июня ВидеоКомментарии29
Италия оказалась сильнее Боснии и Герцеговины
11 июня ВидеоКомментарии11
Бельгия разгромила Шотландию
11 июня Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   12 / 757
сегодня в 01:00
Депортиво с возаращением.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100