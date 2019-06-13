«Мальорка» обыграла «Альбасете» в матче плей-офф за право выхода в Примеру

В первом полуфинале турнира за право выхода в Примеру «Мальорка» переиграла «Альбасете».
Ответная игра пройдет 16 июня.
Пальма де Мальорка, стадион «Иберостар Эстадио».
«Мальорка» - «Альбасете» - 2:0 (1:0)
Голы: Суарес 23, Родригес 89.
«Мальорка»: Рейна, Антонио Раильо, Эступиньян, Вальент, Састре, Родригес, Суарес (Кабрера 72), Севилья (Баба 90), Пратс (Алекс Лопес 75), Джуниор, Педраса.
Главный тренер: Висенте Перис Морено.
«Альбасете»: Надаль, Техеро, Горосито, Фран Гарсия, Хентилетти, Сусаета (Мальса 82), Торрес, Фебас, Зозуля, Манай (Акунья, 67; Вальдеррама,86), Бела.
Главный тренер: Луис Мигель Рамис Монфорт.
Предупреждения: Горосито 19, Родригес 59, Манай 61, Севилья 77, Мальса 88, Торрес 90+1.
Судья: Хуан Луис Пулидо Сантана.
В другом матче «Депортиво» победил «Малагу» (4:2).