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«Мальорка» обыграла «Альбасете» в матче плей-офф за право выхода в Примеру

вчера, 23:53
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)2 : 0Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасетеМатч завершен

В первом полуфинале турнира за право выхода в Примеру «Мальорка» переиграла «Альбасете».

Ответная игра пройдет 16 июня.

Пальма де Мальорка, стадион «Иберостар Эстадио».

«Мальорка» - «Альбасете» - 2:0 (1:0)
Голы: Суарес 23Родригес 89.

«Мальорка»: Рейна, Антонио Раильо, Эступиньян, Вальент, Састре, Родригес, Суарес (Кабрера 72), Севилья (Баба 90), Пратс (Алекс Лопес 75), Джуниор, Педраса.
Главный тренер: Висенте Перис Морено.

«Альбасете»: Надаль, Техеро, Горосито, Фран Гарсия, Хентилетти, Сусаета (Мальса 82), Торрес, Фебас, Зозуля, Манай (Акунья, 67; Вальдеррама,86), Бела.
Главный тренер: Луис Мигель Рамис Монфорт.

Предупреждения: Горосито 19, Родригес 59, Манай 61, Севилья 77, Мальса 88, Торрес 90+1.

Судья: Хуан Луис Пулидо Сантана.

В другом матче «Депортиво» победил «Малагу» (4:2).

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   520 / 751
сегодня в 01:13
Это они удачно сыграли
No pupsiks
No pupsiks
   6 / 751
сегодня в 00:38
Мальорку с победой.
Gallardo27
Gallardo27
сегодня в 00:10
Давай Малорка! Рви вверх!!
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