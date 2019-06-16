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«Зенит» не будет продлевать контракт с Лодыгиным

сегодня, 20:11

«Зенит» не планирует продлевать контракт с голкипером Юрием Лодыгиным. Соглашение истекает в конце июня текущего года, после чего игрок станет свободным агентом.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Лодыгин провел в «Олимпиакосе» на правах аренды.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   40 / 760
сегодня в 21:33
Новосельцев после Зенита вообще за Россию перестал топить.
Что они там с людьми делают?
морозз
морозз
   42 / 760
сегодня в 21:11
Быстро бомжи отвернулись от своего кумира, слили и сделали вид что не при делах! Очень стыдно за Гену Орлова!
oFANATo
oFANATo
   164 / 760
сегодня в 21:04
Поматросили и бросили.
Морозовский
Морозовский
   2 / 760
сегодня в 20:57
Юрок на гОлову выше и сильнее недотёпы Лунёва! Удачи Юре!
Footbolista
Footbolista
   4 / 760
сегодня в 20:44
Грек самоучка легенда зенита)...
112910415
112910415
   57 / 760
сегодня в 20:42
малость не дотянул до легенды
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   67 / 760
сегодня в 20:36
Оставил память о себе Лодыгин в Зените. Жест Пиноккио в признание любви, после гола Краснодара, к своему вратарю останется в памяти. Жаль Юрия. Работал с душой, вдохновенно, как артист. Удачи ему.
MAUS
MAUS
   111 / 760
сегодня в 20:26
Очередной пинок под зад со стороны Болотного-проекта!
А когда то Лодыгин вызывался даже в сборную!
В этом проекте все деградируют и становятся рядовыми игрочишками!
FILL3286
FILL3286
   20 / 760
сегодня в 20:23
молло главное верните и барона хочется цирка((((((
cska plus
cska plus
   13 / 760
сегодня в 20:18
Грека в Грецию.
Garrincha58
Garrincha58
   175 / 760
сегодня в 20:13
свободный агент всегда может найти себе место, неожиданно как то появился и как то быстро сдулся
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