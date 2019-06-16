«Зенит» не будет продлевать контракт с Лодыгиным

сегодня, 20:11

«Зенит» не планирует продлевать контракт с голкипером . Соглашение истекает в конце июня текущего года, после чего игрок станет свободным агентом.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Лодыгин провел в «Олимпиакосе» на правах аренды.