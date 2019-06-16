«Зенит» не будет продлевать контракт с Лодыгиным

«Зенит» не планирует продлевать контракт с голкипером Юрием Лодыгиным. Соглашение истекает в конце июня текущего года, после чего игрок станет свободным агентом.
Напомним, что вторую половину минувшего сезона Лодыгин провел в «Олимпиакосе» на правах аренды.
Что они там с людьми делают?
Что они там с людьми делают?
А когда то Лодыгин вызывался даже в сборную!
В этом проекте все деградируют и становятся рядовыми игрочишками!
А когда то Лодыгин вызывался даже в сборную!
В этом проекте все деградируют и становятся рядовыми игрочишками!