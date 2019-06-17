«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением в команду Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ. Однако, как сообщает издание El Chiringuito, трансфер сможет состояться только в том случае, если игрок принесет публичные извинения за его скандальный уход из клуба в 2017 году.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара.
Поэтому Неймар и решил, что такое положение вещей его не устраивает и решид покинуть Барселону.
Поэтому Неймар и решил, что такое положение вещей его не устраивает и решид покинуть Барселону.
Как уже было до его перехода из Сантоса в Барселону.
Как уже было до его перехода из Сантоса в Барселону.
Да что они о себе возомнили...
Да что они о себе возомнили...