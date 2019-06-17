«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

вчера, 23:23

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением в команду Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ . Однако, как сообщает издание El Chiringuito, трансфер сможет состояться только в том случае, если игрок принесет публичные извинения за его скандальный уход из клуба в 2017 году.