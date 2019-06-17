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«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

вчера, 23:23

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением в команду Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ. Однако, как сообщает издание El Chiringuito, трансфер сможет состояться только в том случае, если игрок принесет публичные извинения за его скандальный уход из клуба в 2017 году.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   4 / 733
сегодня в 00:47
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   231 / 733
сегодня в 00:45
Думаю ложь,с радостью примут.Что за слухи то Гризман должен извиниться то Неймар,когда Барса сама должна извиниться после двухразового великого позора.Должны быть рады,что такие два гранда согласились перейти в середняк,где тренер трусливый муравей а президент мощенник а игруки мокрые курицы
la_masia
la_masia ответил АС35
   107 / 733
сегодня в 00:45
Глянь источник)
АС35
АС35
   5 / 733
сегодня в 00:42
Цирк-шапито
wingback
wingback
   272 / 733
сегодня в 00:41
Ещё должен признаться что петушок...
Сулейман Султан
Сулейман Султан ответил NGY
   279 / 733
сегодня в 00:26
А что Месси без Неймара нашел за два года нашел в Барселоне...?
Налоговые льготы он нашел - премии нашел.
Сулейман Султан
Сулейман Султан ответил MESSIDGIN
   279 / 733
сегодня в 00:20
БЕДОЛАГО НГУША, КАК ЕГО РАЗРЫВАЕТ)))
А почему Месси дал ЛЧ Ливерпулю?
NGY
NGY ответил Happyboy Barca
   22 / 733
сегодня в 00:19
ага, и вот спустя два года неймар без Месси себя не нашел. подчинись и признай влияние Месси на игру барсы в целом, 10 титулов ЛЛ и 4 ЛЧ , ни одна звезда из двух поколении галактикос не видела больше 2 ЛЛ
А что Месси без Неймара нашел за два года нашел в Барселоне...?
Сулейман Султан
Сулейман Султан
   279 / 733
сегодня в 00:18
Это Месси с Барсой должны извиниться перед Неймаром.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Happyboy Barca
   3 / 733
сегодня в 00:11
ЛЛ выигрывали Этоо,Роналдиньо,Деку,Пуйоль,Хави,Иньеста,Суарес, ну и Лео помогал когда игра шла
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   660 / 733
сегодня в 00:10
БЕДОЛАГО НГУША, КАК ЕГО РАЗРЫВАЕТ)))
cevin cigan
cevin cigan
   72 / 733
сегодня в 00:03
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил NGY
       236 / 733
    вчера в 23:59
    Добыли та они добыли, а все лавры достались игроку, за два гола Баварии. Поэтому Неймар и решил, что такое положение вещей его не устраивает и решид покинуть Барселону.
    ага, и вот спустя два года неймар без Месси себя не нашел. подчинись и признай влияние Месси на игру барсы в целом, 10 титулов ЛЛ и 4 ЛЧ , ни одна звезда из двух поколении галактикос не видела больше 2 ЛЛ
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 733
    вчера в 23:57
    может и Дзюба извинится перед Манчини и вернется в тульский Арсенал
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил NGY
       3 / 733
    вчера в 23:53
    Суарес обязан был брать ЗМ в 15 ом году
    goalaktika
    goalaktika ответил Морозовский
       423 / 733
    вчера в 23:51
    Это уже случилось, до извинений
    Ну значит клоун он, а не футбодист
    Брулин
    Брулин
       32 / 733
    вчера в 23:50
    Чтобы этот избалованный инфантил да извинился? Да фиг там.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
       175 / 733
    вчера в 23:49
    Вот и ла лига возрождается. Возвращения неймара и трансферы Азара и Погба возобновят интерес к ла лиге.
    NGY
    NGY ответил 25процентный клоун
       22 / 733
    вчера в 23:46
    +500 ,извинятся должен гном ,за то что грабит барсу и фанов сумасшедшим контрактом ,с нулевым выхлопом, а Неймар и Суарес вдвоем добыли последнего ушастого то для барсы
    Добыли та они добыли, а все лавры достались игроку, за два гола Баварии.

    Поэтому Неймар и решил, что такое положение вещей его не устраивает и решид покинуть Барселону.
    Зидан 1972
    Зидан 1972
       235 / 733
    вчера в 23:42
    Говоря на языке барселонцев, Петушок возврашается домой!!Там ему и место!!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил NGY
       3 / 733
    вчера в 23:38
    +500 ,извинятся должен гном ,за то что грабит барсу и фанов сумасшедшим контрактом ,с нулевым выхлопом, а Неймар и Суарес вдвоем добыли последнего ушастого то для барсы
    NGY
    NGY
       22 / 733
    вчера в 23:37
    Если он перейдет, фанаты Барселоны тут же переобуются на ходу, в том числе на соккере!
    Как уже было до его перехода из Сантоса в Барселону.
    Aleks Captain
    Aleks Captain
       428 / 733
    вчера в 23:36
    "Я Недомар перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь.....
    NGY
    NGY
       22 / 733
    вчера в 23:36
    222 ляма положили в карман, и требуют извинений???

    Да что они о себе возомнили...
    dimagas1
    dimagas1
       58 / 733
    вчера в 23:35
    Морозовский
    Морозовский ответил goalaktika
       2 / 733
    вчера в 23:35
    Ультиматум, епрст! Если он пойдет на это, его окончательно перестанут уважать болельщики футбола
    Это уже случилось, до извинений
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Морозовский
       3 / 733
    вчера в 23:33
    разденется и извинится
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 733
    вчера в 23:32
    было бы круто ,ЛА лига сильно сдала позиции за год ,нужны вливания звезд и подающих надежды
    Морозовский
    Морозовский
       2 / 733
    вчера в 23:32
    Извинится, деваться некуда.
    goalaktika
    goalaktika
       423 / 733
    вчера в 23:32
    Ультиматум, епрст! Если он пойдет на это, его окончательно перестанут уважать болельщики футбола
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