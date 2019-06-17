«Челси» отказался продавать Виллиана за 35 млн фунтов

К полузащитнику «Челси» Виллиану проявляли интерес испанские гранды.
Сообщается, что «Барселона» и «Атлетико» предлагали за футболиста 35 млн фунтов, но получили отказ.
Ранее появлялась информация о том, что бразилец близок к подписанию нового двухлетнего контракта с лондонцами. Нынешнее соглашение хавбека действует до лета 2020 года.
Кто большие идиоты - Барса что хочет купить, или Челси, которые не продают
Кто большие идиоты - Барса что хочет купить, или Челси, которые не продают
Что больше нет игроков в мире кроме Виллиана, каждое ТО этот бред
Что больше нет игроков в мире кроме Виллиана, каждое ТО этот бред