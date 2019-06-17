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«Челси» отказался продавать Виллиана за 35 млн фунтов

сегодня, 19:13

К полузащитнику «Челси» Виллиану проявляли интерес испанские гранды.

Сообщается, что «Барселона» и «Атлетико» предлагали за футболиста 35 млн фунтов, но получили отказ.

Ранее появлялась информация о том, что бразилец близок к подписанию нового двухлетнего контракта с лондонцами. Нынешнее соглашение хавбека действует до лета 2020 года.

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Все комментарии
Медив
Медив ответил дурман
   50 / 732
сегодня в 20:00
Чтоб автобус остался вообще без топ игроков ?
А кто сказал, что должно быть легко?:)
дурман
дурман ответил Медив
   284 / 732
сегодня в 19:55
Чтоб автобус остался вообще без топ игроков ?
Медив
Медив ответил дурман
   50 / 732
сегодня в 19:54
Какого ****** Барса к нему прицепилась не пойму. Что больше нет игроков в мире кроме Виллиана, каждое ТО этот бред
Угу, нет чтобы Педро вернуть
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   262 / 732
сегодня в 19:54
Самый интересный вопрос из всей этой ситуации.

Кто большие идиоты - Барса что хочет купить, или Челси, которые не продают
дурман
дурман
   284 / 732
сегодня в 19:48
Какого ****** Барса к нему прицепилась не пойму.
Что больше нет игроков в мире кроме Виллиана, каждое ТО этот бред
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   257 / 732
сегодня в 19:45
блин , задолбало это рук-во покупать стариков, вальверде ни фига не умеет работать с молодежью
КЭТиК
КЭТиК
   178 / 732
сегодня в 19:31
Брали дороже.
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