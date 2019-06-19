ПСЖ хочет 300 млн евро за Неймара

сегодня, 22:27

ПСЖ установил ценник на своего нападающего Неймара. По данным французской прессы, парижане хотят получить за игрока 300 млн евро.

При этом ПСЖ не желает продавать бразильца, поскольку требуя такие деньги, они практически не оставляют шансов другим клубам. Единственный вариант ухода Неймара - это обмен его на деньги и других футболистов в качестве доплаты.

Так, «Барселона» может включить в сделку по бразильцу Самюэля Умтити, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле, а «Реал» - Каземиро.