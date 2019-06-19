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ПСЖ хочет 300 млн евро за Неймара

сегодня, 22:27

ПСЖ установил ценник на своего нападающего Неймара. По данным французской прессы, парижане хотят получить за игрока 300 млн евро.

При этом ПСЖ не желает продавать бразильца, поскольку требуя такие деньги, они практически не оставляют шансов другим клубам. Единственный вариант ухода Неймара - это обмен его на деньги и других футболистов в качестве доплаты.

Так, «Барселона» может включить в сделку по бразильцу Самюэля Умтити, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле, а «Реал» - Каземиро.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 млн евро. Его контракт с парижанами рассчитан еще на 3 года.

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Все комментарии
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 23:47
63 треснет.
mihaluch
mihaluch
   70 / 714
сегодня в 23:34
Когда клуб не хочет продавать футболиста, то назначает за него заоблачную цену.
NGY
NGY
   20 / 714
сегодня в 23:32
Неймар вообще зря затеял все эти разборки с президентом клуба.

Владелец ПСЖ настолько богатый человек, что может подпортить карьеру Неймара до конца его контракта.
дурман
дурман
   184 / 714
сегодня в 23:30
Из этих игроков никого не стоит отдавать, Ракитича тем более, он любит Барсу и всегда подчёркивает свою привязанность.
С Умтити непонятки какие то , блестяще начал играть, после травмы вообще скис.
А с Усманом ещё не все потеряно, может еще одумается малый, все таки не бразилец
АС35
АС35
   4 / 714
сегодня в 23:25
Получил то, что заслужил. Хотел в ПСЖ, пыхти в ПСЖ до окончания контракта. Случилось то, что должно было случиться. Много слишком хотел. Не ценил, что имел. Был перспективным топ-футболистом. Стал футболистом-БАРЫГОЙ.
germserg
germserg
сегодня в 23:20
Даже самые отъявленные мешки вроде МЮ или МС за него столько платить не будут. За грамотно-проведенную трансферную компанию в 300 лямов можно вообще топ-клуб набрать из молодых и перспективных игроков.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   236 / 714
сегодня в 23:12
Пике : Неймар остается
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 23:09
Пусть варит воду ПСЖ! На кой он кому-то нужен!
Footbolista
Footbolista
   18 / 714
сегодня в 23:06
Даа...как писАли классики "А овес-то нынче, не укупишь... Он дорог, овес-то! " )...
dimagas1
dimagas1 ответил cska1948
   65 / 714
сегодня в 23:05
Выкупить себя, чтобы стать нищим и всё начать сначала? Ваше предложение мне напоминает бизнес по-русски. Украсть цистерну спирта, спирт продать, а деньги пропить.
Нет, вы не так поняли. Неймар славен его трансфером который он якобы сам оплатил переходя в ПСЖ.Ну так почему же второй раз не провернут аферу?)))
kotmyshka
kotmyshka
   75 / 714
сегодня в 23:05
не хило просят... мир сошел с ума...
alexando1974
alexando1974
   290 / 714
сегодня в 23:04
за 300 это чучело себе оставьте)) а барса никогда на такое непойдёт 3х игроков за это чучело смешно!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 714
сегодня в 23:03
Цены на отдельных игроков уже становятся выше суммарной стоимости многих хороших клубов.
Averoniy
Averoniy
   102 / 714
сегодня в 23:03
Нормальная цена.
cska1948
cska1948 ответил dimagas1
   93 / 714
сегодня в 23:03
Неймар сам себя выкупит,бабло у него есть)))
Выкупить себя, чтобы стать нищим и всё начать сначала? Ваше предложение мне напоминает бизнес по-русски. Украсть цистерну спирта, спирт продать, а деньги пропить.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 714
сегодня в 23:02
Походу псж решил проучить бразильза и показать пример остальным игрокам команды,что с этой конторой лучше не шутиь
drug01
drug01
   78 / 714
сегодня в 23:02
Цену подняли,..... Высоко!
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 23:01
Пусть варит воду в ПСЖ!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 714
сегодня в 22:59
Хотеть невредно !!!
cska1948
cska1948
   93 / 714
сегодня в 22:58
Короче - Неймар НЕ продаётся!
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   607 / 714
сегодня в 22:55
Сумашествие..Барса на такое не пойдет..
Caniggia
Caniggia
   83 / 714
сегодня в 22:54
Ха, в мире не найдётся больше идиотов, после этих шейхов, купить это распиаренное, скандальное, вечно поломанное и симулирующее чучело. А, ну да, разве что Зеньку озарит очередная гениальная трансферная идея за каких-то 300 лямов народных купить "второго Пеле", максимальная цена которого в 10 раз меньше.
Морозовский
Морозовский
   3 / 714
сегодня в 22:53
Гроша ломаного не стоит.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   229 / 714
сегодня в 22:48
Они его в лучшей форме за 200 взяли , а теперь травмированного , в более возрастного и плюс потерявшего форму , хотят спихнуть за 300? ПСЖ даже если за 150 его продадут , и то в большем плюсе будут . Бразильцы долго не играют , а с капризным характером и его разгульным образом жизни , ему максимум 3 года осталось на топ уровне , и то это в лучшем случае . Ничего сверхестественнного он Барсе не даст , да прибавят в атаке , но убавят в обороне , опять Альба будет страдать . Тут молится надо если хотя бы за 150 за эту капризу предложат
razdvatri
razdvatri
   143 / 714
сегодня в 22:47
Где там клоун, который писал сегодня что барса его за 150 млн купит
allemz II
allemz II
сегодня в 22:44
70 лямов его реальная цена.
Брулин
Брулин
   30 / 714
сегодня в 22:44
Да все ясно, за него никто такие деньги не заплатит. Придется чуваку и дальше гнить в колхоз-лиге. Сам виноват
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 714
сегодня в 22:42
Представитель отряда курообразных, семейства фазановых, род джунглевые куры (как оказалось, туда и относятся домашние пернатые) рано поторопился с извинениями)) Ему еще французские поля топтать, ну или французские лазареты.

P.S. Самое смешное, что каталонские оптимисты вчера размышляли о том, как "Барселона" разведет катарского шейха и купит Нея за 100 лямов.
KilianMbap
KilianMbap
   373 / 714
сегодня в 22:36
Ноги побриты) Извинения приняты))
Grabovsky
Grabovsky
   348 / 714
сегодня в 22:32
Я уже говорил распиаренный игрок. 3 такие деньги за него платить... в чемпионат бразилии обратно.
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