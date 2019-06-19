ПСЖ хочет 300 млн евро за Неймара

ПСЖ установил ценник на своего нападающего Неймара. По данным французской прессы, парижане хотят получить за игрока 300 млн евро.
При этом ПСЖ не желает продавать бразильца, поскольку требуя такие деньги, они практически не оставляют шансов другим клубам. Единственный вариант ухода Неймара - это обмен его на деньги и других футболистов в качестве доплаты.
Так, «Барселона» может включить в сделку по бразильцу Самюэля Умтити, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле, а «Реал» - Каземиро.
Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 млн евро. Его контракт с парижанами рассчитан еще на 3 года.
Владелец ПСЖ настолько богатый человек, что может подпортить карьеру Неймара до конца его контракта.
Владелец ПСЖ настолько богатый человек, что может подпортить карьеру Неймара до конца его контракта.
С Умтити непонятки какие то , блестяще начал играть, после травмы вообще скис.
А с Усманом ещё не все потеряно, может еще одумается малый, все таки не бразилец
С Умтити непонятки какие то , блестяще начал играть, после травмы вообще скис.
А с Усманом ещё не все потеряно, может еще одумается малый, все таки не бразилец
P.S. Самое смешное, что каталонские оптимисты вчера размышляли о том, как "Барселона" разведет катарского шейха и купит Нея за 100 лямов.
P.S. Самое смешное, что каталонские оптимисты вчера размышляли о том, как "Барселона" разведет катарского шейха и купит Нея за 100 лямов.