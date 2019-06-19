Де Лаурентис: «Хамес в „Наполи“ - желание Анчелотти»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в эфире радиостанции Kiss Kiss Napoli подтвердил, что клуб ведет переговоры по полузащитнику «Реала» .

Хамес - это желание Анчелотти. Не знаю, точно ли он нам нужен, но его талант не вызывает у меня сомнений. Я должен помочь тренеру: он хочет Хамеса, и я не буду упираться, даже если он обойдется нам в круглую сумму.

Если мы не договоримся с Хамесом и его агентом Жорже Мендешем, тогда будем говорить с Райолой о Лосано. Сразу двоих мы взять не можем.