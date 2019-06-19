ГлавнаяНовости

Де Лаурентис: «Хамес в „Наполи“ - желание Анчелотти»

сегодня, 20:10

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в эфире радиостанции Kiss Kiss Napoli подтвердил, что клуб ведет переговоры по полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу.

Хамес - это желание Анчелотти. Не знаю, точно ли он нам нужен, но его талант не вызывает у меня сомнений. Я должен помочь тренеру: он хочет Хамеса, и я не буду упираться, даже если он обойдется нам в круглую сумму.

Если мы не договоримся с Хамесом и его агентом Жорже Мендешем, тогда будем говорить с Райолой о Лосано. Сразу двоих мы взять не можем.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиАгент Дембеле проведет встречу с руководством «Барселоны»
Сегодня, 16:38 Комментарии9
Слухи«Бетис» и «Эвертон» поспорят за форварда «Эспаньола»
Сегодня, 16:34 Комментарии1
Слухи«Эвертон» близок к покупке Андре Гомеша
Сегодня, 15:54 Комментарии1
СлухиДе Росси отказал «Милану» и «Фиорентине»
Сегодня, 15:37 Комментарии2
Слухи«Вест Хэм» отказался продавать Райса «Ман Юнайтед» и «Ман Сити»
Сегодня, 14:42 Комментарии5
СлухиИтальянские гранды сразятся за Кабака
Сегодня, 13:59 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   53 / 713
сегодня в 20:24
Всяко бывает .
shlifen
shlifen
   73 / 713
сегодня в 20:22
А я то думал почему с Лосано всё застопорилось, и почему на него желающих особо нет?? А у него агент Райола - сразу всё стало понятно =))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100