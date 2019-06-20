Каземиро: «Если Неймар вернётся в „Барселону“, это усложнит жизнь „Реалу“»

сегодня, 05:04

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в чемпионат Испании. На бразильского форварда претендует как «Реал», так и его бывший клуб «Барселона».

Неймар – потрясающий футболист. Если он перейдёт в «Барселону», это усложнит нам жизнь, потому что у них появится ещё один серьёзный игрок. Если он присоединится к «Реалу», его примут с распростёртыми объятиями.

Вчера появилась информация о том, что «Реал» готов включить Каземиро в сделку по приобретению Неймара.