Менди: «Физическая форма Марсело? Мы не видели друг друга без маек»

Новичок «Реала» высказался относительно предстоящей конкуренции с Марсело за место в стартовом составе «сливочных» на позиции левого защитника.

Кто из нас с Марсело в лучшей физической форме? Мы не видели друг друга без футболок. Мне нужно увидеться с ним, поговорить.

Я не знаю, что будет дальше. Тренер примет решение о том, кто будет играть. Вы узнаете это в течение сезона. Быть в старте или в запасе – это не проблема. Я не знаю, как именно захочет сыграть Зидан.

Я очень счастлив быть частью «Реала» и уверен, что Марсело тоже останется рад. Он провёл отличную карьеру в «Реале».