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Менди: «Физическая форма Марсело? Мы не видели друг друга без маек»

сегодня, 03:58

Новичок «Реала» Ферлан Менди высказался относительно предстоящей конкуренции с Марсело за место в стартовом составе «сливочных» на позиции левого защитника.

Кто из нас с Марсело в лучшей физической форме? Мы не видели друг друга без футболок. Мне нужно увидеться с ним, поговорить. 

Я не знаю, что будет дальше. Тренер примет решение о том, кто будет играть. Вы узнаете это в течение сезона. Быть в старте или в запасе – это не проблема. Я не знаю, как именно захочет сыграть Зидан.

Я очень счастлив быть частью «Реала» и уверен, что Марсело тоже останется рад. Он провёл отличную карьеру в «Реале».

Вчера состоялась презентация Менди на «Сантьяго Бернабеу».

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