Сестра Влашича: «Рада за брата и болельщиков ЦСКА»

Бланка Влашич, сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировала подписание ее братом пятилетнего контракта с «армейцами».
ЦСКА дал Никси реальную возможность развить свой талант, он это очень ценит. Ему нравится играть там, уверена, что в следующем сезоне команда будет делать великие дела.
Я очень довольна таким соглашением, так как знаю, что в прошлом сезоне Никси здорово играл за ЦСКА. У него особая атмосфера с болельщиками, я могла видеть из комментариев в социальных сетях, как сильно они хотели, чтобы он остался. Так что я тоже рада за них.
Отметим, что Бланка Влашич - четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и серебряный призер Олимпийских игр.
Очень рад,что у руководства ЦСКА все получилось!!!
Очень рад,что у руководства ЦСКА все получилось!!!
Удачи Влашичу с ЦСКА и главное без травм.
Удачи Влашичу с ЦСКА и главное без травм.
https://www.youtube.com/watch?v=vp5gZhOdjPc