Сестра Влашича: «Рада за брата и болельщиков ЦСКА»

Бланка Влашич, сестра полузащитника ЦСКА , прокомментировала подписание ее братом пятилетнего контракта с «армейцами».

ЦСКА дал Никси реальную возможность развить свой талант, он это очень ценит. Ему нравится играть там, уверена, что в следующем сезоне команда будет делать великие дела.