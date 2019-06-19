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Сестра Влашича: «Рада за брата и болельщиков ЦСКА»

сегодня, 21:19

Бланка Влашич, сестра полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировала подписание ее братом пятилетнего контракта с «армейцами».

ЦСКА дал Никси реальную возможность развить свой талант, он это очень ценит. Ему нравится играть там, уверена, что в следующем сезоне команда будет делать великие дела.

Я очень довольна таким соглашением, так как знаю, что в прошлом сезоне Никси здорово играл за ЦСКА. У него особая атмосфера с болельщиками, я могла видеть из комментариев в социальных сетях, как сильно они хотели, чтобы он остался. Так что я тоже рада за них.

Отметим, что Бланка Влашич - четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и серебряный призер Олимпийских игр. 

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Все комментарии
АС35
АС35 ответил Footbolista
   4 / 711
сегодня в 22:24
И не надо), нечего на соккере народ пугать....
Посмотрел видео Красно Синего воина - не испугался)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 711
сегодня в 22:08
Спасибо Бланка, а как рады мы, Болельщики ЦСКА - словами не пересказать.
SHMEL
SHMEL
   208 / 711
сегодня в 21:55
Супер новость:Супер игрок в Супер клубе!!!
Очень рад,что у руководства ЦСКА все получилось!!!
drug01
drug01
   80 / 711
сегодня в 21:55
Спасибо большое сестра!
Союзник противников
Союзник противников
   129 / 711
сегодня в 21:55
Ты держи его под контролем,как реальный боец и чемпионка,ибо некоторые опасения существуют. Всё-таки атмосферу в нашем футболе можно назвать вирусной.И не такие давали слабину,а вторая половина чемпионата немного насторожила.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 711
сегодня в 21:39
Все болельщики ЦСКА приветствуют новое соглашение с Николой!!!
Удачи Влашичу с ЦСКА и главное без травм.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил АС35
   28 / 711
сегодня в 21:36
soccer, почему нет фото сестры Влашича? Недоработка!
Бланка Влашич то же в большом спорте
Морозовский
Морозовский
   3 / 711
сегодня в 21:29
ПРАВИЛЬНАЯ СЕСТРУХА У ВЛАШИЧА!
Footbolista
Footbolista ответил АС35
   17 / 711
сегодня в 21:28
И не надо), нечего на соккере народ пугать....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 711
сегодня в 21:27
Спасибо Гинеру за трансфер Влашича!
АС35
АС35
   4 / 711
сегодня в 21:23
soccer, почему нет фото сестры Влашича? Недоработка!
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