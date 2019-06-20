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М. Льоренте попрощался с болельщиками «Реала»

сегодня, 16:20

Полузащитник Маркос Льоренте попрощался с болельщиками «Реала». Напомним, что сегодня футболист перешел в «Атлетико».

«Тяжелая работа, спокойная совесть». Кто-то сказал мне эту фразу однажды, она хорошо определяет мою жизнь. Я всегда отстаивал все те ценности, которые преследовал с детства. 

У меня прекрасные воспоминания с «Реалом», много друзей, незабываемые титулы и уважение ко всем. 

Спасибо за вашу поддержку и преданность. Я всегда буду носить в своем сердце каждый день, когда выходил на поле в футболке «Реала» и слышал поддержку болельщиков. 

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