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Сарри: «Каждая команда похожа на родного сына»

сегодня, 13:30

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своей тактике в туринском клубе.

Если вы спросите меня, то я хотел бы видеть Пьянича, который будет делать 150 передач за игру. Однако речь идет о балансировке всего, всех характеристик. 

Я стремлюсь дать гораздо больше свободы своим командам в последней трети, так как именно там игроки могут импровизировать немного больше. 

Каждая команда похожа на родного сына, вы не можете везде иметь одно и то же, и не должны. Все команды имеют свои уникальные особенности. 

Ранее Сарри рассказал о трансферах «Ювентуса».

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