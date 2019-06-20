Сарри: «Каждая команда похожа на родного сына»

Новый главный тренер «Ювентуса» рассказал о своей тактике в туринском клубе.

Если вы спросите меня, то я хотел бы видеть Пьянича, который будет делать 150 передач за игру. Однако речь идет о балансировке всего, всех характеристик.

Я стремлюсь дать гораздо больше свободы своим командам в последней трети, так как именно там игроки могут импровизировать немного больше.

Каждая команда похожа на родного сына, вы не можете везде иметь одно и то же, и не должны. Все команды имеют свои уникальные особенности.