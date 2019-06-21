«Милан» намерен арендовать у «Реала» Майораля и Себальоса

сегодня, 08:55

Новые руководители «Милана» в лице Паоло Мальдини и Звонимира Бобана накануне вернулись из Мадрида, где вели переговоры по двум футболистам «Реала» - нападающему и полузащитнику . Речь идет о годичной аренде двух игроков.

«Наша поездка прошла хорошо. Есть ли хорошие новости для главного тренера? Мы всегда несем их, мы с оптимизмом смотрим на „Милан“», — сказал Мальдини.

22-летний Себальос в прошлом сезоне провел 23 матча в Примере, забив 3 гола. При этом на него не рассчитывает рулевой «сливочных» Зинедин Зидан.

22-летний Майораль находился в аренде в «Леванте», где забил 3 гола в 29 встречах чемпионата Испании.