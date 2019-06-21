Рабьо может получить компенсацию от «Барселоны»

сегодня, 06:08

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» может получить денежную компенсацию от «Барселоны».

Как сообщает Sky Sport Italia, «сине-гранатовые» ранее, вероятно, заключили предконтрактное соглашение с 24-летним французом и теперь, отказавшись от подписания игрока, должны выплатить ему компенсацию. Этой зимой сообщалось о том, что Рабьо дал согласие на переход в «Барселону».

По последней информации, ближе всего к подписанию французского хавбека, который станет свободным агентом, находится «Ювентус».