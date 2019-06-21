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«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

сегодня, 03:35

«Ювентус» продолжает работать над трансфером защитника «Тоттенхэма» Кирана Триппьера. Как утверждают итальянские СМИ, новый наставник туринцев Маурицио Сарри видит в нём идеальную замену Жоау Канселу, который, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По слухам, «бьянконери» предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.

Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание «Тоттенхэма» отпускать 28-летнего англичанина дешевле, чем за € 25 млн.

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Zenit_84
Zenit_84
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сегодня в 03:53
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