«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

«Ювентус» продолжает работать над трансфером защитника «Тоттенхэма» Кирана Триппьера. Как утверждают итальянские СМИ, новый наставник туринцев Маурицио Сарри видит в нём идеальную замену Жоау Канселу, который, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
По слухам, «бьянконери» предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание «Тоттенхэма» отпускать 28-летнего англичанина дешевле, чем за € 25 млн.