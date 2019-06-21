«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

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«Ювентус» продолжает работать над трансфером защитника «Тоттенхэма» . Как утверждают итальянские СМИ , новый наставник туринцев видит в нём идеальную замену , который, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По слухам, «бьянконери» предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.

Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание «Тоттенхэма» отпускать 28-летнего англичанина дешевле, чем за € 25 млн.