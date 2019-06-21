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Сборная Камеруна отказалась покинуть отель из-за разногласий по премиям

сегодня, 17:13

Футболисты сборной Камеруна отказались покинуть свой отель, чтобы отправиться в Египет на Кубок Африканских Наций. Самолет должен был вылететь в четверг вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь национальной команды.

Игроки недовольны размером премий, которые выплатили им министерство спорта Камеруна. Каждый из футболистов получил по 35 тыс. долларов, но требуют они в два раза больше. Ожидается, что в ближайшее время стороны достигнут компромисса, и «неукротимые львы» отправятся на турнир в пятницу.

Камерун начнет турнир матчем со сборной Гвинеи-Бисау 25 июня.

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beefs
beefs
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сегодня в 18:07
Ещё одни недовольны премиальными...
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