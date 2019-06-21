Сульшер разозлился на Лингарда из-за видео в соцсети

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» намерен сделать выговор полузащитнику команды из-за видео, которое тот разместил в Snapchat.

На видео, опубликованном Лингардом, его друг Джамал Бранкер имитирует половой акт на кровати.

Сульшер очень внимательно следит за имиджем своих игроков в социальных сетях, и поэтому намерен переговорить с Лингардом об этом видео до начала предсезонных сборов (1 июля).

Rashford and Lingard.

Single handedly wiping the gloss off the once great Manchester United. pic.twitter.com/GEAsrUjloe — Dave Ellis 🤷🏼‍♂️ (@fullback03) 20 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что манкунианцы могут увеличить зарплату 26-летнему футболисту.