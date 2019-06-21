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Сульшер разозлился на Лингарда из-за видео в соцсети

сегодня, 10:57

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер намерен сделать выговор полузащитнику команды Джесси Лингарду из-за видео, которое тот разместил в Snapchat.

На видео, опубликованном Лингардом, его друг Джамал Бранкер имитирует половой акт на кровати.

Сульшер очень внимательно следит за имиджем своих игроков в социальных сетях, и поэтому намерен переговорить с Лингардом об этом видео до начала предсезонных сборов (1 июля).

Ранее сообщалось, что манкунианцы могут увеличить зарплату 26-летнему футболисту.

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Все комментарии
112910415
112910415
   74 / 698
сегодня в 12:13
тренер - он и воспитатель, куда без этого !
ДСА
ДСА
   104 / 698
сегодня в 11:51
Вместо того что бы тренировать Сульшер компромат в соцсетях ищет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 698
сегодня в 11:45
Вару в башке сосем нет! И ведь радуются как дети!
Bavaria_M
Bavaria_M
   200 / 698
сегодня в 11:43
А кто сказал что это имитация? С приходом пугбуна и шейха лгбт процветает в городе манчестер
Never Never
Never Never
   546 / 698
сегодня в 11:37
А потом обижаются,что их сравнивают с известными животными из джунглей)
razdvatri
razdvatri
   137 / 698
сегодня в 11:22
дикари из манчестера вышли в свет
don_surio
don_surio
   536 / 698
сегодня в 11:12
Какие свиньи.Ужас, поубивал бы.
cska plus
cska plus
   7 / 698
сегодня в 11:03
Такой же болван есть в хрющатнике.
Ptaha91
Ptaha91
   410 / 698
сегодня в 10:59
манк, что с него взять...
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