Сульшер разозлился на Лингарда из-за видео в соцсети

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер намерен сделать выговор полузащитнику команды Джесси Лингарду из-за видео, которое тот разместил в Snapchat.
На видео, опубликованном Лингардом, его друг Джамал Бранкер имитирует половой акт на кровати.
Сульшер очень внимательно следит за имиджем своих игроков в социальных сетях, и поэтому намерен переговорить с Лингардом об этом видео до начала предсезонных сборов (1 июля).
Ранее сообщалось, что манкунианцы могут увеличить зарплату 26-летнему футболисту.