Нобоа: «Сейчас мне необходимо играть как можно больше»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подвел итоги товарищеского матча против «Левски» (1:0).

Очень, очень тяжело было играть! Не столько из-за жары, сколько из-за интенсивных тренировок. Последние три-четыре дня у нас было несколько очень тяжелых занятий, и сегодня это было заметно по тому, как мы играли. Но тренеры лучше знают, как правильно подготовится к сезону. Конечно, так и надо играть — через не могу, несмотря на то, что тяжело. Это абсолютно нормально — с каждым днем мы становимся лучше и лучше.

Мне кажется, что в этих матчах результат совсем не важен. Гораздо важнее — почувствовать ритм игры и отработать какие-то тактические взаимодействия. Думаю, сегодня у нас было несколько хороших моментов, но нужно быть лучше.

Какая задача была перед игрой? Почувствовать ритм, вернуться в игру. Моя травма была уже очень давно, и сейчас мне необходимо играть больше и больше.