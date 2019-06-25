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Нобоа: «Сейчас мне необходимо играть как можно больше»

сегодня, 21:50
ЛевскиЛоготип футбольный клуб Левски (София)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подвел итоги товарищеского матча против «Левски» (1:0).

Очень, очень тяжело было играть! Не столько из-за жары, сколько из-за интенсивных тренировок. Последние три-четыре дня у нас было несколько очень тяжелых занятий, и сегодня это было заметно по тому, как мы играли. Но тренеры лучше знают, как правильно подготовится к сезону. Конечно, так и надо играть — через не могу, несмотря на то, что тяжело. Это абсолютно нормально — с каждым днем мы становимся лучше и лучше. 

Мне кажется, что в этих матчах результат совсем не важен. Гораздо важнее — почувствовать ритм игры и отработать какие-то тактические взаимодействия. Думаю, сегодня у нас было несколько хороших моментов, но нужно быть лучше.

Какая задача была перед игрой? Почувствовать ритм, вернуться в игру. Моя травма была уже очень давно, и сейчас мне необходимо играть больше и больше.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 666
сегодня в 22:26
В таком возрасте тяжело втягиваться.
Морозовский
Морозовский
   27 / 666
сегодня в 22:25
Довертесь Серёге - он вас выучит, как покорять вершины одну за одной! У "зени" скоро только свои, с лазурятни, воспитанники, будут феерить - так что, заморчане, спешить успеть пока не попёрли с болот покорить ЛЧ!!!!!!!!!!!!!
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