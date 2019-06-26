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Агент: «Будет здорово, если Буффон вернется в „Ювентус“»

сегодня, 17:10

Сильвано Мартина, агент 41-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона, в интервью Sport Mediaset прокомментировал информацию о том, что футболист может вернуться в «Ювентус».

Будет здорово, если эта идея реализуется. Возможно, «бьянконери» думают о нем в связи с возможным уходом Перина. Буффону 41 год, но он всё еще неплохо смотрится.

Он любит футбол и по-прежнему хочет выходить на поле, испытывать себя. Если возможность перейти в «Ювентус» появится, он это оценит. В данный момент соглашения нет, но посмотрим, что произойдет.

Слышал, якобы Джиджи будет вторым самым высокооплачиваемым игроком после Роналду. Это ерунда.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   49 / 652
сегодня в 18:11
Конечно, агенту будет здорово - снова неплохо капнет на карман...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   60 / 652
сегодня в 17:43
Может к лучшему а может нет
ошалевший
ошалевший
   265 / 652
сегодня в 17:40
буффон пустозвон,вроде ещё в 40 хотел закончить,так сказать путь молодым,давно уже не тащит и уйти достойно не может,после чм если ушёл был вопрос нет,а так трепло для меня,не удивлюсь если ещё в китае поиграет
Zenit_84
Zenit_84
   68 / 652
сегодня в 17:17
Есть порох в пороховницах?
An Jo
An Jo
   327 / 652
сегодня в 17:16
Нет уж - померла так померла)
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