Агент: «Будет здорово, если Буффон вернется в „Ювентус“»

Сильвано Мартина, агент 41-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона, в интервью Sport Mediaset прокомментировал информацию о том, что футболист может вернуться в «Ювентус».

Будет здорово, если эта идея реализуется. Возможно, «бьянконери» думают о нем в связи с возможным уходом Перина. Буффону 41 год, но он всё еще неплохо смотрится.

Он любит футбол и по-прежнему хочет выходить на поле, испытывать себя. Если возможность перейти в «Ювентус» появится, он это оценит. В данный момент соглашения нет, но посмотрим, что произойдет.

Слышал, якобы Джиджи будет вторым самым высокооплачиваемым игроком после Роналду. Это ерунда.