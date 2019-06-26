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Цорн: «Предложение „Порту“ не соответствует рыночной стоимости Зе Луиша»

сегодня, 01:27

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о переговорах с «Порту» по нападающему «красно-белых» Зе Луишу.

Понсе и Зе Луиш – форварды разного плана. Мы выстраиваем команду под модель игры, которую видит наш главный тренер. Прививаем немного другой стиль, чем был раньше – под него Понсе хорошо подходит, это быстрый атакующий футбол. Для него нужны люди, готовые все 90 минут бежать вперёд, высоко прессинговать, стремительно выходить в контратаки. 

На данный момент не исключаю, что Зе останется в клубе: они с Понсе способы дополнять друг друга. Тем не менее, уже говорил, что если нам поступит хорошее предложение по африканцу, то готовы его рассмотреть. На сегодня у «Спартака» есть вариант из «Порту», но он совсем нам не подходит. Посмотрим, как пойдёт в дальнейшем. У нас нет цели продать Зе Луиша любой ценой. Сделаем это, только если получим деньги, которые нас устроят. 

Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение «Порту», на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста. 

Рассматриваем ли вариант с Китаем? Не только по Зе Луишу – это в принципе интересный сегмент, там способны платить определённые суммы, не можем игнорировать Китай. Пока оттуда по Зе на «Спартак» с конкретикой не выходили. Да, интерес есть, но по моему опыту китайский рынок более зимний, чем летний.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
   32 / 661
сегодня в 01:51
Ну да - Порту за него предлагал в 10 раз больше его стоимости. Какие честные люди в спартаке работают!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 661
сегодня в 01:31
Намного превышает стоимость бревна.
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