Цорн: «Предложение „Порту“ не соответствует рыночной стоимости Зе Луиша»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о переговорах с «Порту» по нападающему «красно-белых» .

Понсе и Зе Луиш – форварды разного плана. Мы выстраиваем команду под модель игры, которую видит наш главный тренер. Прививаем немного другой стиль, чем был раньше – под него Понсе хорошо подходит, это быстрый атакующий футбол. Для него нужны люди, готовые все 90 минут бежать вперёд, высоко прессинговать, стремительно выходить в контратаки.

На данный момент не исключаю, что Зе останется в клубе: они с Понсе способы дополнять друг друга. Тем не менее, уже говорил, что если нам поступит хорошее предложение по африканцу, то готовы его рассмотреть. На сегодня у «Спартака» есть вариант из «Порту», но он совсем нам не подходит. Посмотрим, как пойдёт в дальнейшем. У нас нет цели продать Зе Луиша любой ценой. Сделаем это, только если получим деньги, которые нас устроят.

Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение «Порту», на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста.

Рассматриваем ли вариант с Китаем? Не только по Зе Луишу – это в принципе интересный сегмент, там способны платить определённые суммы, не можем игнорировать Китай. Пока оттуда по Зе на «Спартак» с конкретикой не выходили. Да, интерес есть, но по моему опыту китайский рынок более зимний, чем летний.