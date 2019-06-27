Более 2 тыс. человек из России подали волонтерские заявки на Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что российские волонтеры подали 2400 заявок на участие в организации чемпионата Европы по футболу 2020 года, что составляет почти 25% от общего числа обращений.

Заседание прошло конструктивно, были доклады Министерства спорта РФ и наш, организационной структуры, доложили о ходе подготовки всем заинтересованным ведомствам. Обсуждали аспекты билетной программы, потому что она немного нестандартная, Fan ID. Также утвердили персональный состав комитета по защите бренда, утвердили концепцию операционного управления.

Еще мы обсудили волонтерскую программу - мы идем очень хорошими темпами. Из 10200 заявок по всей системе чемпионата Европы у нас 2400, то есть почти 25%. За последние годы волонтерское движение в России сделало огромный шаг, такое количество заявок не стало неожиданностью. Мы ждали высокой активности питерцев - у нас там партнер Санкт-Петербургский экономический университет, у него хороший волонтерский центр.