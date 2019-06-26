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Черчесов: «Новая формула лимита повысит конкуренцию в составе»

вчера, 23:38

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об изменении формата лимита на легионеров с сезона-2020/21.

Могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке. Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считать игроков на поле во время матча. У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе и, соответственно, прогресс в конкурентной среде.

Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона-2020/21.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   50 / 660
сегодня в 00:22
увидим...
Питер Ман
Питер Ман
   35 / 660
вчера в 23:50
Хоть что-то адекватное сказал
Морозовский
Морозовский
   31 / 660
вчера в 23:50
БРЕХНЯ.
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