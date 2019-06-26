Бакаев - о поражении от «Ростова»: «В чемпионате всё будет по-другому»

Полузащитник «Спартака» подвел итоги стартового матча Кубка «Матч Премьер» против «Ростова» (0:2).

Во втором тайме ход встречи чуть изменился. «Спартак» начал лучше играть, больше контролировать мяч, но не смогли забить. Это была единственная проблема. У «красно-белых» большая часть игроков осталась в запасе. Это сборы, и тут всегда присутствуют эксперименты. Но всё равно надо играть лучше. Не знаю, будет ли в матче с ЦСКА основной состав — это решит тренер. Если бы Ломовицкий забил, «Ростов» мог задрожать, а «Спартак» — вытащить игру. Но хорошо, что это сборы. В чемпионате всё будет по-другому. У нас хороший подбор игроков. В РПЛ всё будет видно.

Не могу сказать, какая пара защитников будет основной в чемпионате. У нас много игроков центра, а также еще много игр. Перенести стиль игры из «Арсенала» в «Спартак»? Это невозможно. Сюда можно перенести хорошую игру. Понсе? Он на тренировках проявляет себя. Крепкий парень с поставленным ударом. Но было не так много времени, чтобы узнать его,