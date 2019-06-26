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Бакаев - о поражении от «Ростова»: «В чемпионате всё будет по-другому»

вчера, 23:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итоги стартового матча Кубка «Матч Премьер» против «Ростова» (0:2).

Во втором тайме ход встречи чуть изменился. «Спартак» начал лучше играть, больше контролировать мяч, но не смогли забить. Это была единственная проблема. У «красно-белых» большая часть игроков осталась в запасе. Это сборы, и тут всегда присутствуют эксперименты. Но всё равно надо играть лучше. Не знаю, будет ли в матче с ЦСКА основной состав — это решит тренер. Если бы Ломовицкий забил, «Ростов» мог задрожать, а «Спартак» — вытащить игру. Но хорошо, что это сборы. В чемпионате всё будет по-другому. У нас хороший подбор игроков. В РПЛ всё будет видно. 

Не могу сказать, какая пара защитников будет основной в чемпионате. У нас много игроков центра, а также еще много игр. Перенести стиль игры из «Арсенала» в «Спартак»? Это невозможно. Сюда можно перенести хорошую игру. Понсе? Он на тренировках проявляет себя. Крепкий парень с поставленным ударом. Но было не так много времени, чтобы узнать его,

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Бакаев Зелимхан
Источник: Матч ТВРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 660
сегодня в 00:32
Будет и в чемпионе так же, спартак слабая команда.
Ice van Reed
Ice van Reed
   140 / 660
вчера в 23:47
Если как в 2018-ом то будет по старому, то я согласен!))
Спартак 0 - 1 Ростов
Ростов 2 - 1 Спартак
Морозовский
Морозовский
   31 / 660
вчера в 23:40
ЗелимХана бьёт дрожЪ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 660
вчера в 23:35
проблема года- не можем забить
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