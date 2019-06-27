Цорн: «В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон.

Цели на сезон? Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда. В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала.

Амбициозно? Конечно. Задачи нужно решать серьёзные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель. (Смеётся).

Какой ваш личный результат по итогам сезона признаете успешным?

Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала. Постараемся прийти к тому, чтобы «Спартак» генерировал доходы и уменьшал расходы.