Цорн: «В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон.
Цели на сезон? Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда. В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала.
Амбициозно? Конечно. Задачи нужно решать серьёзные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель. (Смеётся).
Какой ваш личный результат по итогам сезона признаете успешным?
Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала. Постараемся прийти к тому, чтобы «Спартак» генерировал доходы и уменьшал расходы.
Что касается Кубка «Париматч Премьер», товарищеские матчи, кубки – не показатель. В Премьер-Лиге другой настрой у команд, другие условия, другая нагрузка. В Катаре наблюдал, что у всех была разная подготовка, каждый коллектив подходил к спаррингам с разными задачами. Когда начнётся РПЛ, у тебя появится недельный график и задача брать три очка каждый уик-энд. Сравнивать одно с другим нельзя.
В первом матче товарищеского турнира «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 0:2.