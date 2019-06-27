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Цорн: «В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала»

сегодня, 02:34

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон.

Цели на сезон? Выход в групповой этап Лиги чемпионов, которая для нас реальна. Желательно напрямую, без квалификационного раунда. В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала. 

Амбициозно? Конечно. Задачи нужно решать серьёзные. Цель – выиграть третий отборочный раунд? Это не цель. (Смеётся).

Какой ваш личный результат по итогам сезона признаете успешным? 

 Первое – спортивный показатель. Если достигнем Лиги чемпионов, будет очень солидно для меня для начала. Постараемся прийти к тому, чтобы «Спартак» генерировал доходы и уменьшал расходы. 

Что касается Кубка «Париматч Премьер», товарищеские матчи, кубки – не показатель. В Премьер-Лиге другой настрой у команд, другие условия, другая нагрузка. В Катаре наблюдал, что у всех была разная подготовка, каждый коллектив подходил к спаррингам с разными задачами. Когда начнётся РПЛ, у тебя появится недельный график и задача брать три очка каждый уик-энд. Сравнивать одно с другим нельзя.

В первом матче товарищеского турнира «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 0:2.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   30 / 661
сегодня в 03:03
С такой по ставленой игрой вы даже в группу не от беретесь)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   45 / 661
сегодня в 02:41
Туда еще попасть нужно.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 661
сегодня в 02:39
Отбор бы пройти не отпаченными.
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